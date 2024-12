Cây cảnh nghìn vàng không đổi, tuổi thọ 100 năm, càng già càng giá trị, ông bà trồng cây con cháu hưởng lợi

Từ người xưa cho đến người nay, việc trồng hoa, cây cảnh trong nhà là việc làm mang tính chất thư giãn, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần.

Mọi người cũng thích chọn những cây cảnh có giá trị, có ý nghĩa phong thủy tốt lành, dễ chăm sóc, trồng lâu năm.

Người xưa nói: "Trong gia đình có cây, 10 nhà thì 9 nhà giàu có", không chỉ nói về ý nghĩa tốt lành của nó mà đúng cả về nghĩa đen. Có những cây cảnh càng già càng có giá trị, có thể trở thành báu vật gia truyền, là của để dành cho con cháu.

Có 1 số cây có tuổi thọ cả 100 năm, được truyền từ thế hệ này quà thế hệ khác, có giá trị tiền tỷ thậm chí vài chục tỷ trên thị trường, quả là gia tài đáng giá.

Những cây cảnh vàng này cũng mang ý nghĩa về sự giàu có, thịnh vượng cho gia đình.

1. Cây cảnh: Hồng đá

Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này còn được gọi là "cẩm thạch vàng" vì hình dáng quả hồng như những viên cẩm thạch vàng, tượng trưng cho vàng bạc, tài lộc.

Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa thịnh vượng, sung túc, trường thọ và sức khỏe...

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ cao. Ảnh minh họa Toutiao

Có thể nói cây cảnh hồng đá đặc biệt hơn hầu hết các loại cây bonsai và có tuổi thọ cao hơn. Nếu để cây cảnh hồng đá trong nhà thì hàng năm cây sẽ đơm hoa kết trái, mang lại thịnh vượng cho gia đình.

Cây cảnh này cũng có tuổi thọ cao, những cây ngoài tự nhiên có thể sống đến 1000 năm còn những cây bonsai trong chậu cảnh cũng có thể sống hàng trăm năm, là báu vật mà nhiều người săn lùng.

Cây cảnh này được tạo hình thành dáng bonsai rất đẹp, thân cây cổ kính, dáng đẹp, cành khỏe, lá xanh, quả vàng lúc lỉu, mang lại ý nghĩa tốt lành cho gia đình.

Cây cảnh chịu được cả nhiệt độ cao và lạnh, dễ chăm sóc. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này là cây dương cần nhiều ánh sáng mặt trời. Điều này không chỉ thúc đẩy sự phát triển mà còn thúc đẩy sự ra hoa và đậu quả của nó.

Ngoài ra, phơi nắng nhiều sẽ làm cây chậm phát triển và làm thân gỗ cứng lại, khiến hình dáng trở nên độc đáo, già nua hơn. Cây cảnh chịu được cả nhiệt độ cao và lạnh, dễ chăm sóc.

2. Cây cảnh: Mẫu đơn

Cây cảnh mẫu đơn đóng vai trò mạnh mẽ trong phong thủy. Nếu bạn nuôi một bông hoa mẫu đơn, thế hệ tương lai sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, mẫu đơn được người xưa và người hiện đại vô cùng yêu thích.

Hoa của nó sang trọng và thanh lịch, duyên dáng và xinh đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

Mẫu đơn, tên khoa học là Paeonia, là chi duy nhất trong họ Mẫu đơn (Paeoniaceae). Đúng như tên gọi của nó, hoa mẫu đơn được mệnh danh là vua của các loài hoa và chúng thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình.

Hoa của nó sang trọng và thanh lịch, duyên dáng và xinh đẹp. Các cánh hoa được bọc thành nhiều lớp và có màu sắc phong phú.

Hoa mẫu đơn là loài hoa được mọi người ưa chuộng vì nó là loại cây bụi và có tuổi thọ cao, giữ được hàng trăm năm. Nhiều gia đình nuôi mẫu đơn từ đời này qua đời khác, coi chúng là báu vật gia truyền.

Trên thế giới, nhiều người sưu tẩm cây mẫu đơn cổ và không tiếc tiền để trả giá cho chúng. Ảnh minh họa Toutiao

Những cây mẫu đơn nhỏ có giá trị không nhỏ nhưng những cây có tuổi thọ vài chục năm, trăm năm là báu vật vô giá khó đo đếm được.

Trên thế giới, nhiều người sưu tẩm cây mẫu đơn cổ và không tiếc tiền để trả giá cho chúng. Những cây mẫu đơn cổ trăm năm được mệnh danh là “cổ vật sống"” trong mắt các nhà đầu tư, càng có tuổi thì càng có tiềm năng gia tăng giá trị.

Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là: Sự may mắn, cao quý và sang trọng, niềm đam mê và sự hoàn hảo, giàu sang và kiêu hãnh, những kỳ vọng tốt đẹp, thịnh vượng, vẻ đẹp và hương thơm...

Vì vậy, khi trồng mẫu đơn, đất phải thấm nước và thoáng khí. Ảnh minh họa Toutiao

Rễ của mẫu đơn là loại rễ nhiều thịt, đặc biệt sợ ẩm. Một khi đất thường xuyên ẩm ướt, thậm chí úng, rễ sẽ dễ bị thối.

Vì vậy, khi trồng mẫu đơn, đất phải thấm nước và thoáng khí. Ngoài ra, đất cần được xới xáo kịp thời sau khi tưới nước, để đất khô sớm hơn, giúp rễ mọc dài hơn và mập hơn.

3. Cây cảnh: Huyết rồng

Cây huyết rồng có nhiều tên gọi như đại lộc, phất dụ rồng, phát tài núi, tên khoa học là Dracaena draco L, thuộc họ thực vật Dracaenaceae – Bồng bồng.

Cây cảnh huyết rồng có nhiều ý nghĩa, Ảnh minh họa Toutiao

Nhiều người thích nuôi cây huyết rồng vì nhựa cây huyết rồng có màu đỏ như máu. Ngoài ra, nó còn có tuổi thọ đặc biệt dài, cây máu rồng hoang có tuổi thọ hơn 1.000 năm. Tuổi thọ của cây huyết dụ trong chậu cũng lên đến vài trăm năm, qua nhiều thế hệ.

Cây cảnh huyết rồng có nhiều ý nghĩa như: trường thọ, vào nhà may mắn, thịnh vượng, giàu có, sức khỏe bình an và nhiều phước lành.

Trong phong thủy, cây cảnh này có thể cải thiện vận may và thịnh vượng cho gia đình. Vì vậy, không gì tốt hơn nếu đầu năm mới bạn trồng một chậu đại lộc trong phòng khách.

Cây cảnh này là cây của vùng nhiệt đới. Ảnh minh họa csilla zelko

Cây cảnh này là cây của vùng nhiệt đới, là một loài cây cảnh điển hình tràn ngập phong cách nhiệt đới, tuổi thọ rất dài, còn sống lâu hơn con người, chỉ cần môi trường thích hợp để duy trì, thậm chí có thể truyền đời cho con cháu.

Cây huyết rồng sau khi được chăm sóc tốt trông giống như một cây cảnh tinh xảo. Khi được đặt trong phòng khách, nó không chỉ toát lên vẻ quý phái mà còn thực sự có tác dụng dưỡng người.

Nó có thể hấp thụ benzen, formaldehyde, carbon monoxide, carbon dioxide... và giải phóng các ion âm để làm cho không khí trong nhà bạn trong lành hơn.

Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là 15 độ đến 35 độ. Ảnh minh họa Toutiao

Để nuôi cây cảnh này tốt, bạn có thể sử dụng đất than bùn, đất dinh dưỡng, đất mốc lá, sau đó thêm một ít cát sông hoặc đá trân châu vermiculite để đất tơi xốp, thoáng khí và thấm nước.

Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là 15 độ đến 35 độ. Vào mùa đông, khi nhiệt độ thấp hơn 12 độ cây cảnh sinh trưởng sẽ chậm hơn nên cần nhiều nắng và nhiệt độ cao hơn để thúc đẩy sinh trưởng.

4. Cây cảnh: Thông đỏ

Tuổi thọ của cây cảnh thông đỏ (tên tiếng Anh là Yew) rất quý hiếm, phát triển rất chậm và có tuổi thọ có thể lên tới hơn 5.000 năm. Đây là cây cảnh trường sinh thực sự, mang ý nghĩa về sức khỏe và trường thọ. Nhiều người cao tuổi thích chăm sóc cây cảnh này tại nhà.

Hiệu ứng màu đỏ tươi của quả thông đỏ cùng với màu xanh ngọc bích của lá trông như một "cảm giác sang trọng" và viên mãn. Ảnh minh họa Toutiao

Cây thông đỏ có những ý nghĩa rất tốt như: may mắn, sức khỏe trường thọ, khao khát tình duyên, sang trọng và kiêu hãnh, lại có thể canh giữ nhà cửa và xua đuổi tà ma nên đã trở thành loại cây được nhiều người yêu thích.

Hiệu ứng màu đỏ tươi của quả thông đỏ cùng với màu xanh ngọc bích của lá trông như một "cảm giác sang trọng" và viên mãn.

Nhiều cây thông đỏ ngoài tự nhiên được coi là "bảo vật quốc gia" và được nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên hiện nay nhiều giống thông đỏ đã được nhân giống nhân tạo. Các cây cảnh này rất dễ thích nghi với môi trường nên không khó để trồng chúng.

Các cây cảnh này rất dễ thích nghi với môi trường nên không khó để trồng chúng. Ảnh minh họa Toutiao

Thông đỏ là cây lưỡng tính khi trồng cần trồng hai cây, một cây cái và một cây đực thì mới có thể kết trái. Cây ưa bóng râm, chịu lạnh, chịu hạn, ưa mát và ẩm nhưng cũng sợ úng.

Yêu cầu về đất không khắt khe nhưng lại sợ đất sét, đất quá nghèo dinh dưỡng nên khi nuôi phải tơi xốp, dễ thấm nước nhất có thể. Ngoài ra, cần bổ sung phân cừu lên men để tăng độ phì cho đất để thúc đẩy tăng trưởng.

5. Cây cảnh: Lựu

Nếu bạn đã từng sống ở vùng quê thì chắc chắn sẽ nhớ đến cây lựu (tên tiếng Anh là pomegranate). Trong sân nhỏ ở quê ngày xưa rất hay trồng loại cây cảnh này vừa ngắm hoa, vừa ăn quả, lại có những lời chúc phúc tốt đẹp cho gia đình.

Cây lựu được người dân yêu thích từ xa xưa vì nó mang ý nghĩa nhiều con cháu, may mắn, nhiều con cháu, thịnh vượng, nhà cửa thịnh vượng.

Cây lựu có tuổi thọ đặc biệt cao. Ảnh minh họa Toutiao

Từ xa xưa, người ta đã thích trồng lựu trong nhà vì nó mang nhiều ý nghĩa may mắn. Hoa lựu đỏ, quả lựu cũng màu đỏ, tất cả đều tượng trưng cho hỷ tín, vận may, hạnh phúc. Trồng lựu trước nhà còn mang ý nghĩa cầu chúc gia đình ngày càng súc túc, có cuộc sống bình an.

Cây lựu có tuổi thọ đặc biệt cao, chỉ cần một lần chăm sóc, nó có thể được duy trì hơn 100 năm. Nó đã trở thành cây gia truyền nếu bạn giữ một chậu cây ở nhà, mang lại lợi ích cho con cháu.

Muốn cây lựu sống lâu, trước hết bạn cần trồng ở nơi có nhiều nắng. Vì cây lựu sợ lạnh và ưa ánh sáng nên khi trồng hãy cố gắng đón được càng nhiều nắng càng tốt.

Muốn cây lựu sống lâu, trước hết bạn cần trồng ở nơi có nhiều nắng. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, khi trồng cây cảnh này yêu cầu về đất khá khắt khe. Bạn có thể sử dụng đất trộn với đất mốc lá, đất vườn, cát, sau đó bón thêm phân bánh lên men hoặc bột xương, không những có tác dụng tăng độ phì mà còn thúc đẩy sinh trưởng và phát triển.

Ngoài ra, khi gặp thời tiết cực lạnh vào mùa đông, bạn cũng có thể sơn màu trắng cho cành hoặc quấn cành để tránh bị chết cóng, tê cóng.