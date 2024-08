Cây cảnh như nàng tiên xanh bé nhỏ, siêu lọc không khí, giúp trấn trạch, giữ nhà, thu hút tài lộc

Có nhiều người thực sự là "sát thủ hoa" vì bất cứ cây cảnh nào đến tay họ, dù tươi tốt, khỏe mạnh, dễ sống đến bao nhiêu, sau một thời gian cũng sẽ chỉ còn chậu.

Điều này tạo thành nỗi buồn chua xót của họ. Bởi vì cho dù là "kẻ thù không đội trời chung" với cây cảnh thì tình yêu mà họ dành cho thực vật cũng không hề ít đi.

Mỗi bông hoa, mỗi cái cây sẽ giúp cho cuộc sống của họ không bao giờ cô đơn vì luôn có 1 người bạn bên cạnh để họ gọi tên. Ảnh minh họa succulentsbox

Bởi vì, với nhiều người, được ngắm những chiếc lá xanh, chiêm ngưỡng một nụ hoa mới hé là một niềm vui bất tận. Họ khao khát được có một người bạn xinh đẹp, trong trẻo, trung thành tuyệt đối trong cuộc sống của mình.

Mỗi bông hoa, mỗi cái cây sẽ giúp cho cuộc sống của họ không bao giờ cô đơn vì luôn có 1 người bạn bên cạnh để họ gọi tên. Những người bạn sẽ tặng lại cho họ món quà vô tư, tươi đẹp, có thể chữa lành những trái tim rạn vỡ, tâm hồn mệt mỏi.

Đây là cây cảnh rất dễ trồng, nó có khả năng thích ứng mạnh và thường xanh quanh năm. Ảnh minh họa rhs

Nếu bạn yêu cây cảnh hoa lá mà không thể trồng được cây thì đây sẽ là "nàng tiên nhỏ" cứu vớt bạn: Lan chi.

Với hình dáng giản dị, mộc mạc, cây cảnh này thường không được để ý nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chọn 1 cây cảnh dễ trồng, xanh quanh năm, không mất công chăm sóc và có nhiều tác dụng thanh lọc không khí, có ý nghĩa phong thủy tốt lành thì lan chi chính là lựa chọn hàng đầu.

Đặc điểm của cây cảnh lan chi

Cây lan chi được gọi với nhiều tên khác nhau như cỏ lan chi, cây dây nhện, cây lan móc,... thuộc họ Asphodelaceae với tên khoa học là Chlorophytum comosum. Tên tiếng Anh của nó cũng đa dạng như Spider plant, spider ivy, ribbon plant...

Ý nghĩa tên khoa học của cây cảnh lan chi đúng theo nghĩa đen. "Chlorophytum" có nghĩa là "cây xanh" và comosum có nghĩa là "túi" hoặc "lá". Chlorophytum comosum có nghĩa là lá xanh. Còn tên tiếng Anh cũng có nghĩa là cây nhện, cây nhện thường xanh, cây ruy băng...

Ý nghĩa tên khoa học của cây cảnh lan chi đúng theo nghĩa đen. Ảnh minh họa Toutiao

Những cái tên này lấy cảm hứng từ việc những cây non của nó "treo lủng lẳng" ở trên nhánh cây giống như những chú nhện lao xuống từ mạng nhện của chúng. Những chiếc lá viền xanh, vàng, mềm mại cũng giống như những dải ruy băng xinh đẹp...

Loài cây này có nguồn gốc ở Châu Phi sau đó được nhân giống ở nhiều nơi có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Đây là loại cây thân thảo, có đặc điểm là mọc thành bụi nhỏ với chiều cao từ 40 - 50cm. Cây lan chi chỉ có 1 thân rễ ngắn phát triển thành củ thịt phình to có thể tách ra khỏi thân.

Cây lan chi chỉ có 1 thân rễ ngắn phát triển thành củ thịt phình to có thể tách ra khỏi thân. Ảnh minh họa simplegardenlife

Cây lan chi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. Chlorophytum thường có nhiều rễ dày, lá mọc thành chùm từ giữa và cong, hơi giống hoa lan. Các loại lan chi phổ biến như lan chi lá vàng, lan chi viền bạc, lan chi lá dài, lan chi lá sọc, lan chi lá xoăn...

Đặc điểm lớn nhất của lan chi là cây trưởng thành sẽ có cuống hoa kéo ra khỏi lá, dài 30-60 cm. Thân kéo lá thành chùm ở đỉnh và tạo thành các cây con.

Đặc điểm "sinh con" gắn liền với cây mẹ này khiến cho lan chi mang cái tên gọi khác như "gà mái", "ổ gà"... Sau một thời gian sinh con, cây lan chi thực sự giống như một "cái ổ" lớn với cây mẹ và những cây con bu xung quanh.



Vào mùa hè nóng nực, khi đôi mắt bạn dừng lại một lúc giữa những bụi cây xanh tươi này, bạn sẽ cảm thấy một chút mát mẻ và yên bình. Ảnh minh họa petals

Lúc này, nếu bạn không cắt tỉa chúng thì bụi lan chi có thể sẽ trở thành mớ hỗn độn, vô cùng rối ren.

Những bông hoa có màu trắng hoặc vàng, thường mọc thành chùm 2-4 và đôi khi xuất hiện những cánh hoa màu tím. Chúng nở vào tháng 6 và tháng 7 . Sau khi hoa nở, các chùm lá gần đầu thân sẽ dần phát triển thành cây non.



Hoa của cây cảnh này kém bắt mắt, nhưng dáng cây rất trang nhã, xinh đẹp, những lá cây xanh mềm mại, xanh quanh năm là ưu điểm nổi bật của loại cây này.

Chính vì sự đơn giản, trang nhã, tự nhiên và không phô trương của cây cảnh lan chi đã được lòng mọi người.

Những bông hoa nhỏ màu trắng thanh nhã của nó không bao giờ muốn tranh giành vẻ vinh quang của những chiếc lá mà lặng lẽ ẩn mình bên trong, thỉnh thoảng lại lộ ra những cánh hoa, giống như một nụ cười xinh đẹp, e thẹn của 1 cô gái nhỏ.

Đây là loại cây ưa bóng mát. Ảnh minh họa gardenerspath

Có lẽ vì vậy mà ngôn ngữ hoa của lan chi là duyên dáng, giản dị, thuần khiết, tao nhã, hồn nhiên, hy vọng và bình yên - như chính bản thân chúng vậy.

Ý nghĩa của cây cảnh lan chi

Lan chi có thể phát triển tốt ở nhiều môi trường mà không mất nhiều công chăm sóc. Do đó, trong phong thủy, lan chi là biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường, không bị khuất phục bởi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Do đó, trong phong thủy, lan chi là biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường, không bị khuất phục bởi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ảnh minh họa Toutiao

Không những vậy, cây cảnh nhỏ bé này còn có tác dụng xua đuổi tà ma, vận xấu. Nó được xem như tấm bùa hộ mệnh thần kỳ, không chỉ mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình mà còn đem đến nhiều may mắn, tài lộc trong sự nghiệp cho gia chủ.

Cây cỏ lan chi hợp với người mệnh Thủy vì cây có màu xanh mướt, mang đến thành công, may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Ngoài ra, cây cỏ lan chi còn hợp với người tuổi Mùi. Cho nên bạn nào tuổi Mùi thì đừng e ngại khi trồng loại cây này vì sẽ đem đến cho bạn nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Cây nhện sau một thời gian dài phát triển có thể nở hoa. Dù hoa không đẹp nhưng việc ra hoa của cây cảnh này được coi như dấu hiệu của sức khỏe dồi dào, phú quý, tăng cường vận may cho gia đình. Cây lan chi do bạn trồng nở hoa, bạn sẽ gặp được may mắn, tài lộc.

Có ý nghĩa phong thủy tốt lành như vậy, có lẽ vì cây cảnh này giống như máy lọc không khí mạnh mẽ, bảo vệ sự trong lành không khí trong nhà, giống như người bảo vệ môi trường.

Cây cảnh này có thể thực hiện quang hợp dưới ánh sáng yếu, hấp thụ hơn 80% khí độc hại trong nhà và có khả năng hấp thụ formaldehyde mạnh.

Cây cảnh này giống như máy lọc không khí mạnh mẽ, bảo vệ sự trong lành không khí trong nhà, giống như người bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa Toutiao

Một chậu cây nhện trong phòng rộng 8-10m2 có tác dụng tương đương với một chiếc máy lọc không khí. Do những ngôi nhà mới cải tạo tiếp tục thải ra các khí độc hại như formaldehyde, các chuyên gia môi trường khuyên bạn nên duy trì hệ thống thông gió nhiều hơn sau khi cải tạo và trồng một số chậu cây nhện.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, ngôi nhà mới sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, có thể dọn vào nhà mới mà không lo bị khí độc đe dọa.

Chlorophytum cũng có thể hấp thụ tất cả carbon monoxide và nitơ peroxide phát ra từ bếp lò, thiết bị điện và các sản phẩm nhựa. Cây cảnh này cũng có thể phân hủy benzen và hấp thụ các chất có hại tương đối ổn định như nicotine trong khói thuốc lá.

Cây cảnh này cũng có thể xả oxy liên tục vào ban đêm, khiến không khí trong nhà chúng ta trong lành hơn. Nó phù hợp đặt trong phòng ngủ để làm máy tạo oxy trong lành cho gia đình chúng ta.

Ngoài ra, trong y học, cây lan chi có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa như khó tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ,... bởi phần rễ độc nhất vô nhị.

Thân lan chi còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng tán viêm,... Thêm vào đó, giã nhuyễn thân cây lan chi để đắp lên các vết thương sẽ có công dụng làm lành nhanh chóng.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh lan chi

"Nàng tiên xanh" này cực kỳ dễ trồng. Ngày xưa, ở đằng trước các ngôi nhà thường "quẳng đại" một vài chậu lan chi mà không cần chăm sóc gì mà vẫn mọc xum xuê, xanh tốt.

Tuy nhiên, để cây cảnh này có thể phát triển tốt nhất, bạn có thể lưu ý các điểm sau:

1. Ánh sáng

Cây lan chi có thể thích nghi với các điều kiện từ một phần nắng đến bóng râm hoàn toàn. Một chút ánh nắng trực tiếp cũng không sao, chỉ cần đảm bảo rằng cây cảnh của bạn không phơi nắng suốt cả ngày.

Cây lan chi có thể thích nghi với các điều kiện từ một phần nắng đến bóng râm hoàn toàn. Ảnh minh họa petals

Nếu phơi nắng quá lâu, lá của nó sẽ bị cháy sém hoặc thậm chí phai màu và mất đi màu sắc đa dạng.

Và mặc dù những cây trồng trong nhà này có thể sống trong bóng râm nhưng lá của chúng sẽ không rực rỡ như vậy khi trồng trong điều kiện ánh sáng yếu. Ánh sáng gián tiếp, tươi sáng sẽ mang lại cho bạn màu sắc tán lá đẹp nhất.

Nhiều người thích đặt cây trồng trong nhà ngoài trời vào mùa hè. Nếu bạn làm điều này, hãy đảm bảo đặt cây cảnh nhện của bạn ở vị trí có mái che, nơi nó nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và không có quá nhiều ánh nắng trực tiếp.



Nhiều người thích đặt cây trồng trong nhà ngoài trời vào mùa hè. Ảnh minh họa Toutiao

2. Nhiệt độ

Đến từ vùng nhiệt đới, lan chi họat động tốt nhất trong phạm vi nhiệt độ không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhiệt độ lý tưởng là từ 18-24 độ C.

Nếu bạn định đặt cây nhện ngoài trời vào mùa hè, hãy nhớ mang nó trở lại trong nhà trước khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống 12 độ C. Nhiệt độ bắt đầu trong phạm vi này sẽ hơi lạnh đối với cây trồng trong nhà của bạn.

C. comosum không chịu được lạnh và có thể bị chết khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Khi quyết định vị trí đặt cây cảnh này trong nhà, hãy tránh những vị trí có gió lùa như khu vực cạnh cửa ra vào hoặc cửa sổ có gió lùa, cũng như những vị trí gần lỗ thông hơi sưởi ấm và làm mát.

C. comosum không chịu được lạnh và có thể bị chết khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Ảnh minh họa gardenerspath

Luôn cố gắng giữ cây cảnh của bạn ở nhiệt độ dưới 27 độ C, cả trong nhà lẫn ngoài trời. Trong điều kiện nắng nóng, cây cảnh này dễ mắc một số bệnh nhất định.

3. Nước

Bây giờ chúng ta đến với một trong những bí mật về khả năng phục hồi của cây nhện: C. comosum có khả năng trữ nước trong rễ, khiến nó có khả năng chịu được việc tưới nước không đều đặn hơn một số loại cây trồng trong nhà khác.

Mặc dù cây cảnh này có thể sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn quên tưới nước, nhưng nói chung, nó nên được tưới khi lớp đất trên cùng của nó khô đi.

C. comosum có khả năng trữ nước trong rễ

Cây cảnh này nhạy cảm với florua, lá sẽ chuyển sang màu nâu khi nước có nhiều florua. Do đó, nên tránh tới nước máy hoặc nên phơi nước máy 1-2 ngày trước khi tưới.

Bạn cũng có thể giúp cây phục hồi bằng cách loại bỏ lớp đất xung quanh rễ, ngâm chúng trong nước mới lọc hoặc không chứa fluoride, sau đó thay chậu bằng đất tươi.



4. Độ ẩm

Cây nhện không kén chọn độ ẩm như hoa lan. Nó sẽ phát triển mạnh trong môi trường có độ ẩm tương đối từ 25-49%.

Cây nhện không kén chọn độ ẩm như hoa lan. Ảnh minh họa gardenerspath

Trừ khi bạn sống ở nơi có khí hậu cực kỳ khô hoặc cây trồng của bạn ở trong phòng khô ráo, ấm áp, bạn có thể sẽ không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào để cung cấp thêm độ ẩm cho cây cảnh này.

Mặt khác, nếu bạn sống ở nơi có khí hậu khô cằn hoặc không khí trong nhà cực kỳ khô vào mùa đông, hãy tiếp tục phun sương buổi sáng từ chai xịt cho cây thường xuân nhện.



Chỉ cần đảm bảo thực hiện việc này vào buổi sáng khi nhiệt độ đang ấm lên, thay vì vào ban đêm khi nhiệt độ đang nguội dần.

Để bảo vệ cây cảnh này khỏi bị bỏng không mong muốn, bạn có thể dùng phân trùn quế để bón phân cho chúng. Ảnh minh họa gardeneeds

5. Phân bón

Với cây lan chi, bạn cần hạn chế sử dụng phân bón. Loại cây này rất nhạy cảm với sự tích tụ muối và các khoáng chất khác có thể xảy ra nếu nó được bón phân nhiều và kết quả là nó có thể biểu hiện các đầu lá màu nâu. Bón phân quá mức cũng có thể ngăn cản C. comosum tạo ra các chồi non.

Thứ hai, loại cây trồng trong nhà này có sẵn một phương pháp lưu trữ chất dinh dưỡng trong củ. Không giống như những loại cây khác có thể ăn nhiều hơn, những loại cây này thực sự không cần nhiều thức ăn.

Để bảo vệ cây cảnh này khỏi bị bỏng không mong muốn, bạn có thể dùng phân trùn quế để bón phân cho chúng.

Cây cảnh ra nhiều cây con. Ảnh minh họa medium

6. Nhân giống

Cây cảnh này dễ dàng nhân giống. Bạn chỉ cần cắt các cây con và cắm chúng xuống đất là được. Ngoài ra, bạn có thể thu thập hạt cây để gieo.

7. Thay chậu

Nếu cây cảnh đã dính chặt vào chậu đến mức rễ đâm xuyên qua lỗ thoát nước ở phía dưới hoặc nổi lên trên bề mặt đất thì đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy đã đến lúc phải thay chậu.

Cây cảnh này dễ dàng nhân giống Ảnh minh họa heavengbles

Nói chung, bạn nên lên kế hoạch thay chậu cho những cây lan chi non mỗi năm một lần và những cây trưởng thành hơn hai năm 1 lần.