9 cây trong nhà nở hoa: Chuyện vui liên tiếp gõ cửa, gia đình không giàu cũng thịnh vượng

Nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà không chỉ để không gian sống thêm xanh - sạch - đẹp mà còn vì mong muốn sẽ mang lại vận khí tích cực cho gia đình. Điển hình như 9 loại cây được dân chuyên ưu ái dưới đây, cứ nở hoa là điềm báo tài lộc đến, ai trồng cũng ưng.

1. Cây cảnh: Kim ngân

Cây kim ngân có lá xanh tươi sáng bóng, hình dạng xoè ra giống như lòng bàn tay rất đẹp mắt. Loại này tượng trưng cho tiền của, tài lộc… nên được rất nhiều người ưa chuộng và trưng trong nhà.

Tuy nhiên, vì hiếm người nhìn thấy kim ngân trồng trong nhà nở hoa nên mỗi khi cây trổ bông sẽ là điềm báo may mắn sắp gõ cửa, nhà không giàu phất lên thì cũng phát đạt, đủ đầy.

Trồng cây phát tài trong nhà không cần tưới nhiều nước để tránh bị rễ úng nước, đồng thời cần bón phân lân, kali thường xuyên để thúc đẩy sự phân hóa nụ hoa, cây phát triển tốt.

2. Cây cảnh: Kim tiền

Lá có hình dạng giống như đồng tiền xu, xâu lại thành từng chuỗi nên cây kim tiền tượng trưng cho tiền tài vào như nước, điềm lành. Kim tiền rất khó ra hoa, hoa có hình dạng như bông hoa Phật, màu sắc vàng nhạt.

Để cây kim tiền nở hoa cần ít nhất tuổi thọ khoảng 3 đến 4 năm. Ngoài ra, trước khi ra hoa, cây cần được tiếp xúc với ánh sáng tán xạ nhiều hơn và bón phân chủ yếu là phân kali-phốt pho để thúc nụ hoa phát triển.

3. Cây cảnh: Mẫu đơn

Hoa mẫu đơn là cây bụi, có thể trồng trong chậu hoặc sân vườn. Mẫu đơn được trồng nhiều năm còn có thể trở thành cây cảnh bonsai quý giá với giá thành cao.

Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là "hoa nở thịnh vượng, quốc sắc thiên hương, cao quý sang trọng", được yêu thích vì tượng trưng cho sự giàu sang. Để mẫu đơn nở hoa, vào đầu mùa xuân cần sử dụng phân hữu cơ trộn đều với đất. Sau khi trộn thì tưới nước cho đất thấm đẫm. Khi đất khô, cần phải xới đất thường xuyên để tránh việc rễ cây bị thối.

4. Cây cảnh: Mộc hương

Cây hương hoa quế có tên đồng âm với từ "quý" trong từ "phú quý", nghĩa là giàu có và may mắn. Ngoài ra, hơng hoa quế toả hương rất xa, chỉ cần trồng một chậu trong nhà là không gian sống sẽ thơm lừng.

Để cây hương hoa quế phát triển tốt và nở nhiều hoa, đầu tiên cần sử dụng loại đất có chứa nhiều chất hữu cơ như đất phủ lá và đất mùn, sau đó thêm vào cát sông hoặc đá vermiculite để tăng độ thông thoáng cho đất. Cần phải phơi nắng nhiều và duy trì không khí ẩm ướt để cây nở hoa thơm và toả hương mạnh.

5. Cây cảnh: Hạnh phúc

Cây hạnh phúc có lá rậm rạp, khi phát triển mọc thành từng chùm mang lại cảm giác như sự trường thọ, hạnh phúc vĩnh cửu. Ý nghĩa phong thuỷ của loại cây này cũng rất hay: Giúp gia đình hòa thuận, tài lộc ngày càng vượng.

Hoa của cây hạnh phúc khá giống hoa cây rau muống nhưng có màu xanh trắng tao nhã. Hiếm khi nở hoa nên 1 khi hạnh phúc ra hoa, nhiều người tin rằng gia đình sắp được đón tin vui, điều tốt lành gõ cửa.

6. Cây cảnh: Hợp hoan

Như tên gọi, cây hợp hoan cũng mang ý nghĩa gia đình hạnh phúc, may mắn như ý. Hơn nữa, cây còn tượng trưng cho vợ chồng hòa thuận, vui vẻ. Khi cây hợp hoanm ra hoa, hoa mềm mại như lông vũ, màu sắc tươi sáng rất đẹp mắt, lộng lẫy.

Cây hợp hoan không chỉ có thể trồng trong sân vườn mà còn làm cây cảnh trong chậu trồng ở ban công hoặc phòng khách đều được. Tuy nhiên, cây thích môi trường nhiều nắng vì nếu thiếu ánh sáng, lá cây sẽ tự động cụp lại.

7. Cây cảnh: Bình an

Cây cảnh bình an có lá dày và đầy đặn, màu xanh tươi sáng. Hơn nữa, lá cây còn phát ra mùi thơm nhẹ nhàng giúp không gian trong nhà dễ chịu hơn. Cây bình an có ý nghĩa như ái tên: Bình yên và an lành.

Loại cây này thường được trồng trong chậu trong nhà, không thích nơi quá sáng, ưa đất tơi xốp. Vì vậy khi trồng, bạn cần để ý thay chậu hoặc thay đất định kỳ, nên chọn đất lá mục hoặc đất giàu dinh dưỡng để giúp cây phát triển tốt và có thể ra hoa.

8. Cây cảnh: Ngọc bích

Nhiều người thích trồng cây ngọc bích không chỉ vì ý nghĩa may mắn mà còn mang lại bình an, sức khỏe cho gia chủ. Cây cảnh xanh quanh năm và có giá trị hoa và lá rất cao.

Ngoài câu "Ngàn năm vạn tuế khó nở hoa" thì người xưa cũng đúc kết được là: "Vạn năm ngọc bích không nở hoa" để nói về mức độ khó nở hoa của cây ngọc bích. Vì vậy nên các cụ quan niệm nếu cây ngọc bích trồng trong nhà đơm bông thì thì đó là dấu hiệu tốt của sự may mắn.

Trồng ngọc bích nên sử dụng chậu đất nung nhỏ thẩm thấu và thoát nước tốt, đồng thời thường xuyên cắt tỉa để tạo dáng đẹp hơn. Để cây cảnh ra hoa, vào mùa thu cần phơi nắng nhiều, điều chỉnh lượng nước tưới và sử dụng phân bón chứa nhiều phốt pho và kali. Cây ngọc bích từ 5 năm tuổi trở lên sẽ có khả năng trổ bông.

9. Cây cảnh: Lựu

Cây lựu tượng trưng cho nhiều con cháu, tài lộc dồi dào vì hoa màu đỏ thắm, rực rỡ và có nhiều hạt, nhìn là đã thấy may mắn, hạnh phúc.

Trồng cây cảnh ngoài đất rất dễ, chỉ cần chú ý cắt tỉa và bón phân chủ yếu là phân phốt pho và kali. Nếu trồng trong chậu thì chú ý cho thêm phân hữu cơ và sử dụng chậu lớn. Khi chăm sóc, bạn để ý tưới nước thường xuyên, cho cây nhận đủ ánh sáng. Trong thời kỳ ra hoa và kết quả, cần bổ sung phân phốt pho để kích hoa, quả phát triển.

