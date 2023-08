“Cây vĩ cầm biết hát” Hiền Lê: Tôi chưa từng nghĩ mình là người của showbiz

Trong một sự kiện gần đây, khán giả vỡ òa cảm xúc khi lắng nghe ca khúc Lá cờ do Hiền Lê thể hiện cùng những âm thanh trong trẻo của tiếng đàn vĩ cầm. Ngoài ra, cô còn trình bày ca khúc The Time Of Out Lives cùng với nhóm nhạc Dòng Thời Gian.



Tiếng đàn giàu cảm xúc của Hiền Lê khiến khán giả nhớ mãi. Ảnh: NVCC

Nữ nghệ sĩ đa tài chia sẻ: “Ca khúc Lá cờ là một trong những bài hát tôi rất yêu thích. Khi chọn bài hát này, trong đầu tôi vang lên giai điệu bài Quốc ca và thật may mắn khi kết hợp phần âm nhạc của 2 ca khúc này trong một tiết mục biểu diễn cũng phù hợp. Khi giai điệu của Quốc ca vang lên, tôi thực sự cảm thấy xúc động và tự hào”.



Trước đó, Hiền Lê được biết tới với hình ảnh “cây vĩ cầm biết hát”, bởi cô là nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi có thể ca hát và kết hợp biểu diễn violin một cách chuyên nghiệp, truyền tải cảm xúc thông qua giọng hát lẫn tiếng đàn violin.

Hiền Lê còn được gọi là "cây vĩ cầm biết hát"

Từ nhỏ, Hiền Lê sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, nhiều thế hệ cống hiến cho nghệ thuật. Tuổi thơ của cô chảy dài trong tiếng vĩ cầm của bố và được học hỏi rất nhiều từ ông. Năm 9 tuổi, Hiền Lê bắt đầu hành trình “nối nghiệp” bố khi theo học vĩ cầm tại Nhạc viện Hà Nội, đến nay vẫn dành trọn đam mê với môn nghệ thuật này. Với Hiền Lê, bố là thần tượng, là người truyền cảm hứng và dẫn lối cho con gái tìm được tình yêu với cây vĩ cầm, cho cô nhiều cảm xúc và quyết tâm theo đuổi con đường này.

Cô tâm sự, cây đàn violin ví như định mệnh cuộc đời và cô chưa bao giờ muốn bỏ cuộc dù đôi lúc gặp nhiều khó khăn. Sau tình yêu vĩ cầm, ca hát là đam mê thứ 2 của cô. Đến nay, cô nối nghiệp bố với công việc giảng dạy violin, đồng thời trở thành một nghệ sĩ vừa hát, vừa chơi nhạc cụ trên sân khấu, đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả.

Nữ nghệ sĩ Nam tiến đã 7 năm

Được biết, Hiền Lê đã Nam tiến được gần 7 năm. Nữ nghệ sĩ tâm sự trong chuỗi ngày chân ướt chân ráo vào TP.HCM để phát triển sự nghiệp, cô gặp khó khăn rất nhiều, khi cuộc sống tạm ổn thì dịch bệnh đến và kéo dài triền miên khiến bản thân cô đôi lúc thấy bi quan.

“Nhưng thật may mắn, những tiêu cực đó chỉ ùa đến rồi đi rất nhanh, tình yêu và đam mê không cho phép tôi dừng lại. Tôi không đặt nặng phải trở thành ngôi sao hay gì cả. Điều đó khiến bản thân không áp lực. Tôi chỉ mong muốn được đàn hát và cống hiến đam mê. Có lẽ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người của showbiz. Tôi chỉ là một nghệ sĩ đơn thuần, với mong muốn được mang tiếng đàn tiếng hát làm đẹp cho cuộc đời”, cô trải lòng.



Hiện tại, điều Hiền Lê mong muốn nhất vẫn là phát triển hình ảnh “cây vĩ cầm biết hát” và sẽ sớm có những dấu ấn riêng để khán giả nhớ tới. Cô cho rằng ngày nay có quá nhiều phương tiện để hỗ trợ nghệ sĩ đưa các sản phẩm âm nhạc tới khán giả, vì thế tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Cô nói: “Tôi thực sự không giỏi trong việc tính toán, tôi chỉ biết đàn hát bằng tất cả tâm hồn và trái tim. Hơn hết, mỗi nghệ sĩ là một bông hoa với sắc màu riêng biệt không trộn lẫn và sẽ có đối tượng khán giả của riêng mình”.

Cuối tháng 8 sắp tới, Hiền Lê sẽ cho ra mắt một dự án đặc biệt với những ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, người có tầm ảnh hưởng rất nhiều đến âm nhạc của cô. Trong dự án này, cô được đích thân nhạc sĩ góp ý, chỉnh sửa và hỗ trợ để hoàn thiện với hy vọng đưa đến khán giả một sản phẩm chất lượng và nhiều cảm xúc.

Nghệ sĩ Hiền Lê sắp ra mắt dự án đặc biệt với những ca khúc của Trần Tiến