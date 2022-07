CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh, Hải Phòng đối diện án phạt

Những ngày gần đây, Hải Phòng vướng tới sự cố không hay khi 1 CĐV nhổ nước bọt vào mặt trọng tài tại đường piste sân Lạch Tray. Hôm qua (23/7), trong khuôn khổ vòng 9 V.League, khi Hải Phòng làm khách trước SLNA trên sân Vinh, Ban tổ chức đã lên phương án bảo đảm an toàn cho trận đấu. Tuy nhiên, trong những phút cuối, CĐV Hải Phòng vẫn đốt pháo sáng, tạo nên hình ảnh không đẹp mắt.

Hành vi này của CĐV Hải Phòng đã được BTC và giám sát trận đấu ghi nhận, làm báo cáo gửi Ban Kỷ luật VFF xử lý. Theo Quy định Kỷ luật bổ sung sửa đổi do VFF ban hành năm 2021, điều 67 - Vi phạm công tác tổ chức, có nêu rõ: Phạt CLB tổ chức trận đấu từ 15 triệu đến 70 triệu đồng nếu xảy ra tình trạng làm mất an ninh, an toàn, như đốt lửa, đốt pháo nổ các loại, thuốc pháo nổ.

CĐV Hải Phòng lại tạo ra hình ảnh không đẹp tại V.League. Ảnh: Thethao247

HLV Allegri khen ngợi Pogba

Sau trận thắng Guadalajara Chivas 2-0 vào hôm qua HLV Allegri đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của Paul Pogba. Theo nhà cầm quân người Italia, Pogba có thể trở thành biểu tượng của Juventus.

Militao gắn bó lâu dài với Real Madrid

Theo Marca, Militao đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới có thời hạn tới mùa hè năm 2028 với Real Madrid. Trong hợp đồng, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đính kèm điều khoản giải phóng có giá trị lên tới 500 triệu euro.

Militao sẽ chơi bóng lâu dài tại Real Madrid. Ảnh: SPORT

Van de Beek không được HLV Ten Hag ưu ái

Mặc dù đánh giá cao khả năng của Donny van de Beek nhưng HLV Erik Ten Hag khẳng định sẽ không ưu tiên sử dụng học trò cũ của mình ở M.U. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết sẽ đánh giá khách quan từng cầu thủ để lựa chọn đội hình chính.

Aubameyang vui khi Barca chiêu mộ Lewandowski

Chia sẻ trước truyền thông, Aubameyang tỏ ra khá vui mừng khi Barca chiêu mộ Lewandowski bởi trong quá khứ, anh từng sát cánh bên tiền đạo này ở Dortmund. Ngôi sao người Gabon tin rằng với Lewy, Barca có thể cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải tới.