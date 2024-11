Lý do gây sốc khiến Trần Đình Trọng "mất tích" tại CLB CAHN

Tối ngày 20/11, HLV Polking gây chú ý khi có lần hiếm hoi điền tên trung vệ Trần Đình Trọng vào đội hình xuất phát của CLB CAHN, ở trận thắng đậm 3-0 đương kim Á quân Quy Nhơn Bình Định tại vòng 9 V.League 2024/2025. Tổng cộng, cầu thủ 27 tuổi người Hà Nội này góp mặt 75 phút trên sân trước bị thay ra.

Trước đó, Trần Đình Trọng chỉ vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương, góp mặt khoảng 11 phút và dấu ấn để lại là 1 tấm thẻ vàng. Nghĩa là, cựu cầu thủ Hà Nội FC có tới 10 trận ngồi ngoài tại CLB CAHN.

Đình Trọng có lẽ chưa phù hợp với lối chơi của HLV Polking

Nhiều người tin rằng, Trần Đình Trọng thường xuyên phải dự bị tại CLB CAHN là do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên mới đây, người thầy cũ của trung vệ này - HLV Bùi Đoàn Quang Huy, đã tiết lộ phần nào nguyên nhân. Cụ thể ông cho rằng, Trần Đình Trọng có lẽ không hợp với chiến thuật của HLV Polking nên không được sử dụng nhiều.

"Đó là một cầu thủ giỏi và không có gì phải bàn cãi về chuyên môn. Tuy nhiên, chấn thương đã làm ảnh hưởng đến phong độ của cậu ấy. Mùa trước, Đình Trọng thi đấu 17, 18 trận, nhưng mùa này không được đá nhiều, có thể do không hợp lối chơi của HLV Polking. Tôi hy vọng cậu ấy được thi đấu nhiều hơn để không lãng phí tài năng của mình".

Về phần HLV Polking, ông cũng không ngần ngại cho biết, Trần Đình Trọng hiện tại chưa phải sự ưu tiên số 1 của ông: "Trước Bình Đình, Trần Đình Trọng thi đấu tốt, rất mạnh mẽ. Với tôi, cả Việt Anh và Đình Trọng đều là những nhân tố quan trọng, giúp đội bóng có thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự 3 người. Tuy nhiên trong thời gian qua, chúng tôi chơi với hàng thủ 4 người, nên đó không phải sự ưu tiên. Dù vậy, những sự trở lại này giúp chúng tôi có thêm nhiều lựa chọn hơn cho giai đoạn sắp tới".

Đình Trọng đá chính ở trận CLB CAHN thắng đậm đội bóng cũ Bình Định. Ảnh: CLB CAHN.

Đối với cá nhân Trần Đình Trọng, trung vệ này thừa nhận, kể từ khi gia nhập CLB CAHN, anh không may dính phải một vài chấn thương nhỏ và mất nhiều thời gian để có lại thể trạng tốt nhất: "Thực sự từ khi em về đây thì cũng hơi thiếu may mắn khi gặp phải một vài chấn thương nhỏ và rất may mắn là ở trận đấu này thì sau một thời gian chấn thương em đã có thể trở lại và chơi tốt".

Đáng chú ý, khi được hỏi về việc chưa được gọi trở lại ĐT Việt Nam, Đình Trọng chia sẻ: "Theo em thấy, bản danh sách đó thì những cái tên được triệu tập đều hoàn toàn xứng đáng và em cũng biết là thời điểm hiện tại phong độ của mình như thế nào. Em cũng mong là ĐTQG Việt Nam sẽ đạt thành tích tốt trong giải sắp tới".

Anh đặc biệt nhấn mạnh: "Chắc chắn là trở lại ĐTQG cũng là mục tiêu của tất cả các cầu thủ. Em mong rằng đầu tiên là sẽ không gặp những chấn thương lặt vặt và em sẽ chơi tốt để có thể quay trở lại".