CĐV Indonesia: “Vụ bạo loạn ở Kanjuruhan làm hoen ố hình ảnh bóng đá nước nhà”

Ở vòng 11 giải VĐQG Indonesia diễn ra trên sân Kanjuruhan (Malang Regency, Đông Java) tối qua, đội chủ nhà Arema Cronus đã gây thất vọng khi để thua 2-3 trước các vị khách Persebaya Surabaya.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, một số CĐV quá khích của Arema Cronus đã lao vào sân để đe doạ bộ đôi hậu vệ Ahmad Alfarizi và Sergio Silva vì cho rằng, màn trình diễn tệ hại của bộ đôi này là nguyên nhân khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại.

Cảnh tượng hỗn loạn tại sân Kanjuruhan. Ảnh: Bola.

Do các CĐV quá khích tràn vào sân quá đông nên lực lượng an ninh và cảnh sát có mặt trên sân Kanjuruhan không thể kiểm soát được dù họ đã sử dụng tới hơi cay. Cảnh tượng hàng ngàn người tràn vào sân khiến nhiều người tử vong hoặc bị thương do bị giẫm đạp.

Tờ Bola cho biết, tính đến hết sáng nay, đã có 127 người thiệt mạng. Trong đó có 125 CĐV Arema Cronus và 2 cảnh sát. Thống kê này được đưa ra bởi cảnh sát Đông Java. Cũng theo tờ báo này, nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin sai sự việc.

Một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân của vụ bạo động xuất phát từ mâu thuẫn giữa CĐV đôi bên. Tuy nhiên, trên thực tế, không có fan hâm mộ nào của Persebaya Surabaya góp mặt trên sân.

Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trên sân Kanjuruhan, tài khoản Ardhyans Oz bình luận trên kênh YouTube Rubrika Tv: "Khi các thế hệ cầu thủ trẻ của Indonesia trong đội tuyển quốc gia cố gắng mang lại niềm tự hào cho bóng đá nước nhà thì các CĐV quá khích ở cấp CLB lại làm hình ảnh đó bị vấy bẩn. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân ở sân Kanjuruhan".

"Thật buồn khi thấy những CĐV có hành động quá khích như vậy. Đây chỉ là việc cổ vũ bóng đá, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng của mình. Các bạn nên dành tình yêu cho bản thân và gia đình" - người dùng Yusman Al Harefa viết.

Về phần mình, tài khoản Alamz Kash bày tỏ quan điểm: "Mạng sống của người dân Indonesia có giá trị hơn rất nhiều so với bóng đá. Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân".

"Là người dân sinh sống ở Đông Java, tôi rất buồn khi thấy các CĐV Arema Cronus có hành động quá khích dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hy hy vọng đây sẽ là một bài học quý giá cho người hâm mộ ở Indonesia" - tài khoản Imam Raharjo chia sẻ.

Khán giả Sar Pin bình luận: "Thật buồn vì sự cố này. Khi các đội tuyển của Indonesia bắt đầu thi đấu tiến bộ thì thảm kịch này lại xảy ra. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình tất cả các nạn nhân. Hy vọng họ sẽ dũng cảm đối mặt với đau thương".

"Tôi là một công dân ở thành phố Surabaya. Tôi vô cùng đau buồn khi anh trai mình cũng là nạn nhân của thảm kịch này. Hy vọng, những điều tương tự sẽ không xảy ra" - người dùng Siwo Santo viết.