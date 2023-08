CĐV Nam Định nổi giận tố đội nhà “buông”, HLV Vũ Hồng Việt nói gì?

Trước phản ứng tức giận của các CĐV nhà, nhất là khi có những người tố cầu thủ Thép xanh Nam Định "buông" cho CLB CAHN, nhà cầm quân 44 tuổi đã lên tiếng bảo vệ học trò và nhận trách nhiệm về mình:

"Tôi biết các CĐV phản ứng dữ dội. Nhưng tôi nghĩ tinh thần thi đấu cầu thủ rất tốt, họ đã làm hết sức mình. Trận thua này tôi là người có lỗi. Tôi chịu trách nhiệm với toàn thể CĐV".

Trong khi đó, trợ lý Aziz của CLB CAHN thừa nhận đội bóng ngành công an đã trải qua những phút khó khăn và giành chiến thắng may mắn: "Đây là trận đấu không dễ dàng với CLB CAHN. Trong hiệp 2, Thép xanh Nam Định đã ghi bàn mở tỷ số, điều này tạo ra khó khăn cho chúng tôi. Thép xanh Nam Định chơi nay, nhưng may mắn đã đứng về phía chúng tôi. Không dễ để thi đấu trong điều kiện thời tiết này".