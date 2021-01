CEO Keep & Fly Lê Bá Ngọc Quý - "con nhà nòi" khởi nghiệp từ đam mê

Dám làm những điều không ai dám!

Không bắt đầu từ những kiến thức kinh doanh như nhiều CEO khác, chàng trai Lê Bá Ngọc Quý (hay còn thường được gọi với cái tên thân mật Lê Quý) khởi nghiệp với vỏn vẹn hai chữ "đam mê". Là một người rất yêu thích bóng đá, từ những tháng ngày còn đi học, Lê Quý đã gắn bó với bộ đồng phục quần đùi áo số trong màu áo của đội tuyển năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớn lên, vẫn với niềm đam mê bóng đá đó cùng dòng máu làm nghề được thừa hưởng từ người cha vốn là thợ may veston có tiếng trong khu vực, Lê Quý đã quyết định từ bỏ lớp áo của một anh chuyên viên kỹ thuật với mức lương hơn chục triệu vào thời điểm bấy giờ, để tạo ra con đường của riêng mình với thương hiệu thời trang thể thao Keep & Fly.

Lê Quý (trái) – người sáng lập và hiện đang là giám đốc điều hành hãng thể thao Keep & Fly.

Đây là thương hiệu thời trang thể thao đầu tiên ở Việt Nam tạo ra xu hướng sử dụng những bộ trang phục thể thao được thiết kế riêng, sản xuất 100% tại Việt Nam, Keep & Fly khi đó phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thị trường nội địa lúc bấy giờ vẫn đang bị bao phủ bởi những mặt hàng xuất xứ Trung Quốc không đảm bảo chất lượng, người Việt vẫn có thói quen chọn lựa sản phẩm đạo nhái các thương hiệu lớn với giá thành rẻ hơn. Sau một năm xuất hiện trên thị trường, Keep & Fly rơi vào bờ vực phá sản vì không được thị trường đón nhận.

Nói về những tháng ngày khó khăn đó, Lê Quý chia sẻ: "Lúc đó, tôi chỉ biết tự dặn bản thân không được bỏ cuộc vì lý tưởng cua mình và vì cả tập thể Keep & Fly nữa. Để cứu vãn mọi thứ, đích thân tôi đi kết nối với từng người thể thao, thuyết phục họ trải nghiệm sản phẩm. Cũng phải kể đến sự giúp đỡ của nhiều anh em kinh doanh ngành hàng trang phục thể thao. Tất cả những nỗ lực đó và hơn hết chính là chất lượng sản phẩm đã giúp con thuyền Keep & Fly thoát khỏi bờ vực phá sản".

Khao khát khẳng định thương hiệu Việt Nam

Khao khát tạo dựng một thương hiệu Việt chính hãng với những sản phẩm được tạo ra từ chính khối óc và bàn tay người Việt, dành riêng cho người Việt sử dụng được Lê Quý xem là sứ mệnh của mình. Keep & Fly sau 5 năm hình thành và phát triển vẫn đi theo đúng con đường đó. Toàn bộ sản phẩm chính hãng Keep & Fly đều được tự hào sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, đạt các tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 và QCVN 01:2017/BCT.

Không chỉ đi tiên phong trong sản xuất, Keep & Fly còn là hãng thể thao đầu tiên đặt bút ký hợp đồng với các tuyển thủ Quốc gia để đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu, đưa Keep & Fly đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Quả bóng đồng Việt Nam 2018 Phan Văn Đức, tuyển thủ Trần Minh Vương, diễn viên Quách Ngọc Tuyên là những cái tên được Keep & Fly chọn mặt gửi vàng cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Tháng 5/2020, khi mà toàn bộ nền kinh tế đều bị ảnh hưởng nặng vì đại dịch Covid-19, Keep & Fly lại cho thấy giá trị vượt trội của thương hiệu so với mặt bằng chung khi ra mắt bộ sưu tập mới với quả bom tấn là tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh (HAGL). Bước đi có phần liều lĩnh này đã giúp Keep & Fly có màn trở lại ngoạn mục và phục hồi thần kỳ.

Đội ngũ Keep & Fly vẫn đang miệt mài trên hành trình xây dựng và khẳng định giá trị thương hiệu Việt.

Bên cạnh câu chuyện kinh doanh, Keep & Fly còn là một doanh nghiệp hoạt động rất tích cực trong các chương trình trách nhiệm xã hội. Không chỉ là nhà tài trợ cho các giải bóng đá phong trào lớn nhỏ trên toàn quốc, Keep & Fly còn dành sự quan tâm đặc biệt cho các đội tuyển, tổ chức ít được nhiều người quan tâm như đội tuyển bóng ném bãi biển Quốc gia Việt Nam, đội tuyển kéo co Quốc gia Việt Nam, tổ chức Special Olympics hoạt động vì người thiểu năng trí tuệ ở Việt Nam,…

Suốt 5 năm hình thành và phát triển, Keep & Fly vẫn đang miệt mài trên hành trình khao khát chinh phục thị trường Việt. Mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm với độ an toàn và chất lượng cao nhất luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Keep & Fly. Từ những sản phẩm chủ lực là trang phục bóng đá, Keep & Fly đã và đang cho nghiên cứu, phát triển đa dạng các mặt hàng, dụng cụ, phụ kiện thể dục thể thao nhằm lan rộng ra nhiều sân chơi khác nhau.

Trong tương lai, Keep & Fly sẽ cho ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm ở các môn thể thao khác bên cạnh bóng đá, từng bước khẳng định giá trị thương hiệu và đưa Keep & Fly trở thành hãng thể thao quốc dân được đông đảo người Việt yêu mến và tin dùng.