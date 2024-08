CEO Telegram Durov được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5,55 triệu USD

Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. Ảnh RT

Một tòa án Pháp đã chính thức truy tố nhà sáng lập Telegram Pavel Durov, cáo buộc ông này đồng lõa trong một loạt hành vi phạm tội và cấm ông rời khỏi Pháp cho đến khi vụ án chống lại ông kết thúc.

Ông Durov đã ra hầu tòa tại Paris vào ngày 28/8, bốn ngày sau khi ông bị bắt khi đến thủ đô nước Pháp từ Azerbaijan. Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối 28/8, tòa án cho biết ông Durov đã chính thức bị buộc tội với hàng chục tội danh, bao gồm cả tội đồng lõa trong việc "quản lý một nền tảng trực tuyến" do một băng nhóm tội phạm sử dụng để thực hiện giao dịch bất hợp pháp, một tội danh mà tòa án lưu ý có mức án tối đa là 10 năm tù.

Các cáo buộc còn lại, được các công tố viên công bố ngày 26/8, bao gồm tạo điều kiện cho gian lận, rửa tiền, phân phối ma túy và khiêu dâm trẻ em, cũng như từ chối chuyển giao dữ liệu người dùng cho các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.

Pavel Durov là doanh nhân người Nga, đồng thời ông cũng sở hữu quốc tịch của Pháp, UAE và St. Kitts và Nevis, đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 5 triệu euro (5,55 triệu đô la).

Ông Pavel Durov được lệnh phải ở lại Pháp cho đến khi cuộc điều tra chống lại ông kết thúc và phải đến đồn cảnh sát hai lần một tuần.

Các cuộc điều tra hình sự ở Pháp được điều hành bởi các thẩm phán đặc biệt – các thẩm phán được trao quyền điều tra rộng rãi. Các cáo buộc như những cáo buộc chống lại Durov thường được công bố trước khi các điều tra viên hoàn tất việc thu thập bằng chứng và có thể bị hủy bỏ bất kỳ lúc nào nếu không thể chứng minh được.

Cuộc điều tra chống lại ông Durov bắt đầu vào tháng 2, tuyên bố của tòa án lưu ý. Chi tiết này mâu thuẫn với tuyên bố do các công tố viên đưa ra vào ngày 26/8, trong đó mô tả cuộc điều tra bắt đầu vào tháng trước. Cuộc điều tra do OFMIN, một cơ quan của Pháp có nhiệm vụ điều tra các tội ác chống lại trẻ vị thành niên, chỉ đạo.

Telegram, có gần một tỷ người dùng hàng tháng, thường từ chối giao dữ liệu người dùng hoặc hồ sơ trò chuyện cho cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, công ty cho biết vào Chủ Nhật rằng họ tuân thủ luật pháp địa phương và gọi đó là "vô lý khi tuyên bố rằng một nền tảng hoặc chủ sở hữu của nó phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng nền tảng đó".

Các nhà hoạt động chống kiểm duyệt đã mô tả vụ bắt giữ Durov là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống lại quyền tự do ngôn luận do các chính phủ phương Tây tiến hành, với người tố giác NSA Edward Snowden cáo buộc Pháp bắt doanh nhân này "làm con tin" để truy cập vào các thông tin liên lạc riêng tư trên Telegram. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Hai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng vụ bắt giữ Durov "hoàn toàn không phải là một quyết định chính trị" và rằng Pháp "gắn bó hơn bất kỳ điều gì với quyền tự do ngôn luận và giao tiếp".

Không rõ ông Durov có bị ép cung cấp dữ liệu người dùng kể từ khi bị bắt ngày 24/8 hay không. Sergey Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR), cho biết tỷ phú này có thể sẽ bị ép cung cấp dữ liệu này. "Tôi thực sự hy vọng rằng ông ấy sẽ không cho phép điều này", Naryshkin nói với hãng thông tấn TASS của Nga.