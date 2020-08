Chăm lo cho người có công là niềm vinh dự

Những ngôi nhà ấm áp



Một sáng tháng 7, chúng tôi có mặt trong ngôi nhà khang trang của cụ Căn An (SN 1940, trú xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Rót ly nước lá rừng mời khách, cụ An vui vẻ cho biết, năm 1963, cụ đã rời xa bản làng lên đường nhập ngũ, đơn vị C5, Đoàn Bắc Sơn, K200, thuộc Quân khu Trị Thiên. Gần 12 năm trên chiến trường, sức khoẻ cụ giảm sút. Tháng 12/1974, cụ An được xuất ngũ trở về địa phương, sức khoẻ chỉ còn 22%, hưởng chế độ bệnh binh hạng 2/3. Sức khoẻ yếu, cuộc sống khó khăn, cụ An phải sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng.

Bữa cơm tình mẹ tại nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chánh ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị do Đoàn Thanh niên huyện Triệu Phong tổ chức. Ảnh: N.V

Mảnh đất thiêng Quảng Trị có 72 nghĩa trang, là nơi yên nghỉ của hơn 54.600 anh hùng liệt sĩ. Trong đó, 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9 được ví là "bàn thờ chung" của cả nước.

Nắm được thông tin, năm 2017, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nhận xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho cụ An, trị giá 70 triệu đồng. Đó là căn nhà số 21 do lao động ngành Thuế Quảng Trị tình nguyện đóng góp 2 ngày lương để xây dựng cho người có công.

Được biết, từ năm 2000 đến nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã xây dựng 23 ngôi nhà cho người có công, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. "Mỗi năm chúng tôi phấn đấu xây dựng ít nhất một ngôi nhà cho người có công. Đó là niềm vinh dự mà chúng tôi mong muốn được làm" - ông Nguyễn Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết.

Ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, nhắc đến gia đình ông Nguyễn Hứa (SN 1934) và bà Trần Thị Hồi (SN 1946), ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Bởi, vợ chồng ông bà đã nhận được sự quan tâm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị. Vợ chồng ông Hứa, bà Hồi đều là thương binh hạng 4/4, gia đình khó khăn, nhà cửa xuống cấp. Biết thông tin, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị đã sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa do cán bộ trong ngành đóng góp để xây tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Ông Hồ Sỹ Nam - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị cho hay, đến tháng 8/2019, cơ quan này đã xây tặng 14 nhà tình nghĩa cho người có công trên địa bàn.

Đầu tháng 7 năm nay, bà Nguyễn Thị Á (trú phường Đông Lương, TP.Đông Hà) vui mừng vì được vào nhà mới. Căn nhà trị giá 100 triệu đồng do Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội xây tặng người có công với cách mạng. Những năm trước, bà Á sống đơn thân trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp nằm bên bờ sông Thạch Hãn. Được biết, Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội còn nhận phụng dưỡng 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Trị, mỗi tháng 1 triệu đồng/mẹ.

Bữa cơm - ngọn nến tri ân

3 năm qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị đều tổ chức "bữa cơm tình mẹ" tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngoài thăm hỏi, đưa đón các mẹ đến viếng, phần mộ các liệt sĩ; lau dọn các bàn thờ..., các bạn đoàn viên tự đi chợ, đến nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng nấu cơm và ăn, trò chuyện cùng các mẹ. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đậu (SN 1924, ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) có 2 con trai là liệt sĩ, chia sẻ: "Mẹ cảm thấy vui khi được các cháu đoàn viên đến thăm hỏi, động viên, trò chuyện và ăn cơm cùng".

Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Triệu Phong Nguyễn Trịnh Điển cho biết: "Ở tuổi của các mẹ, chỉ cần vui vầy bên con cháu chứ không màng vật chất. Anh em đoàn viên cũng chỉ biết quan tâm các mẹ những điều giản đơn, chân thành như vậy để các mẹ vui".

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm qua, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh luôn được chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh quan tâm, tri ân. Chỉ tính từ năm 2015-2019, đã có 707 ngôi nhà được xây mới với tổng trị giá 33 tỷ đồng, sửa chữa 194 ngôi nhà, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng, tặng 208 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 1 tỷ đồng cho người có công. Hiện nay, có 43 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng.

"Tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa. Tỉnh xin cảm ơn chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước luôn hướng về mảnh đất thiêng Quảng Trị, nơi từng chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước 21 năm ròng. Chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện hứa sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho người có công ngày càng chu đáo hơn" - ông Nam chia sẻ.