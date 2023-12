Trong đó, UBND thành phố Hà Nội chưa thực hiện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện xử lý hành vi xây dựng sai quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu được duyệt. Bên cạnh đó, nhiều chủ thể chưa thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra các vi phạm, tồn tại được nêu trong Kết luận Thanh tra và một số nội dung theo Kết luận Thanh tra. Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm nội dung nêu trên của Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr.

Ngay sau khi nhận được văn bản đôn đốc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo giao các đơn vị: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng; Viện Quy hoạch xây dựng và UBND các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông nghiên cứu, khẩn trương thực hiện ý kiến của Thanh tra Bộ Xây dựng. Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao làm đầu mối, tổng hợp từ các đơn vị và báo cáo UBND Thành phố ngay trong tháng 12/2023.

Trước đó, hồi tháng 5/2022, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính. Nhiều dự án được nêu tên, phá vỡ quy hoạch của Thủ đô.

Theo Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã “điểm mặt” các chủ đầu tư, công trình, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính. Qua kiểm tra, thanh tra, đã phát hiện 19 dự án, công trình và 1 khu nhà ở thấp tầng tồn tại vi phạm.

Đường Lê Văn Lương kéo dài khoảng 2km, mọc lên tới 40 chung cư cao tầng dọc tuyến và tiếp đó, đường Tố Hữu cũng chịu cảnh quá tải tương tự. Tuyến đường rộng, đẹp nhưng luôn quá tải về hạ tầng đã biến nơi đây thành "điểm nóng" của thủ đô trong những khung giờ cao điểm. Nguyên nhân chính là những sai phạm nghiêm trọng trong việc điều chỉnh quy hoạch sai quy định, buông lỏng quản lý xây dựng.

Kết luận Thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại hầu hết công trình thuộc khu vực này. Theo đó, các dự án được lập, chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc tỷ lệ 1/500, rồi điều chỉnh, điều chỉnh nhiều lần (có dự án 5 lần điều chỉnh) nhưng không được công bố công khai minh bạch, dẫn đến tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong quản lý đô thị không biết để quản lý, giám sát thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2003, Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Cụ thể, các dự án nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân bị “điểm mặt” trong Kết luận Thanh tra bao gồm: Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Cổ phần Thành An – Công ty TNHH MTV là chủ đầu tư; Dự án Bãi đỗ xe, trạm cung cấp nhiên liệu, cây xanh đô thị và dịch vụ công cộng do Công ty TNHH Du lịch và thương mại sông Hồng làm chủ đầu tư; Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại ô đất 4.5-NO của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Hà Nội - Sunrise; Dự án công trình trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 19 Lê Văn Lương của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai; Cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị tại ô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm của Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam;…