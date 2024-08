Chân dung CEO Phạm Tuấn Sơn: Thành công nhờ kiên trì, tích cực chia sẻ giá trị

Kinh doanh thành công nhờ sự bền bỉ

Những người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản chắc hẳn không còn xa lạ với doanh nhân Phạm Tuấn Sơn - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Babylons. Được thành lập từ năm 2008, Tập đoàn Babylons chuyên về phát triển kinh doanh bất động sản, đầu tư quản lý khách sạn, phát triển hệ thống trường học quốc tế và hệ thống giáo dục ngoài trường học.

Tập đoàn Babylons đang có các danh mục đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm các hệ thống khách sạn, dự án nghỉ dưỡng, dự án bất động sản tại Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Doanh nhân Phạm Tuấn Sơn. (Ảnh: NVCC)

Ít ai biết rằng, trước khi đạt được những thành tựu vượt bậc như ngày hôm nay, chủ tịch Tập đoàn Babylons doanh nhân Phạm Tuấn Sơn lại có một quá trình khởi nghiệp đầy thách thức.

Cuộc sống của doanh nhân Phạm Tuấn Sơn từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn khi bố mẹ ly hôn. Những khó khăn kinh tế của gia đình thôi thúc anh có ước mơ đạt được sự tự chủ về tài chính.

Thời điểm năm 2003, khi anh Sơn đang là sinh viên du học tại Singapore, vì chưa có vốn nên anh rủ một người bạn đại học để kinh doanh chung. Ban đầu công việc kinh doanh rất hiệu quả nhưng chỉ sau 2 năm, khi dịch bệnh kết thúc, mọi khó khăn, nợ nần kéo đến.

Lúc này anh Phạm Tuấn Sơn quyết định quay về Việt Nam và thử sức với nhiều ngành nghề khác nhau như bán sữa, mở trung tâm tiếng Anh,... Tuy nhiên, anh không nhận được sự ủng hộ của gia đình vì đi ngược lại với truyền thống. Với sự quyết tâm, khát khao mãnh liệt để đạt được tự do tài chính cho bản thân mình, anh vẫn tiếp tục kiên trì con đường của mình.

Chính vì sự quyết tâm đó, anh được một nữ doanh nhân Singapore trao cơ hội: Đó là đưa người Việt Nam sang tham dự các chương trình ở nước ngoài. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức rất lớn với DN Phạm Tuấn Sơn bởi thời điểm đó, chưa có bất kỳ ai ở Việt Nam từng làm công việc này. Vì lẽ đó mà ban đầu, nhóm khách hàng đầu tiên mà anh Phạm Tuấn Sơn dẫn dắt chỉ vỏn vẹn 6 người và đều là bạn bè thân thiết của anh. Tuy nhiên, với những giá trị họ nhận được từ các chương trình, số lượng khách hàng tăng lên đến hàng trăm, hàng ngàn người, tạo nên bước khởi nguồn cho sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn Babylons Group sau này. Đến năm 2018, anh Phạm Tuấn Sơn cùng Babylons Group đã xây dựng và mở rộng hệ thống trường quốc tế Babylons Singapore International School tại Hà Nội và Tp HCM.

CEO Phạm Tuấn Sơn đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. (Ảnh: NVCC)

Tích cực chia sẻ giá trị hữu ích giúp đỡ cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nhân Phạm Tuấn Sơn còn có niềm đam mê và nhiệt huyết đặc biệt sâu sắc dành cho giáo dục. Vị CEO trẻ từng gặp gỡ và chia sẻ trên sân khấu cùng các diễn giả hàng đầu thế giới như Donald Trump, Richard Branson, Robert Kiyosaki, Anthony Robbins,... về lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính.

Cuốn sách "Dám Làm Giàu" của doanh nhân Phạm Tuấn Sơn được hàng ngàn bạn đọc đón nhận. (Ảnh: NVCC)

Để hiện thực hóa mong muốn chia sẻ và lan tỏa những thông tin có giá trị hữu ích cho nhiều người, năm 2016 doanh nhân Phạm Tuấn Sơn viết cuốn sách Dám Làm Giàu. Cuốn sách do do nhà xuất bản First News phát hành được đông đảo bạn đọc đón nhận với doanh số bán ra hàng trăm nghìn bản. Cuốn sách mang đến những kiến thức kinh nghiệm thực tế quý báu của tác giả về quá trình vượt qua khó khăn và vươn lên khởi nghiệp, kinh doanh, việc thay đổi tư duy quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

Anh luôn nhiệt huyết chia sẻ tri thức giúp nhiều người thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. (Ảnh: NVCC)

Những buổi chia sẻ của doanh nhân Phạm Tuấn Sơn thu hút hàng nghìn người quan tâm. (Ảnh: NVCC).

Không chỉ trao những thông tin hữu ích đến cộng đồng mà doanh nhân Phạm Tuấn Sơn còn tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Năm 2014, anh Phạm Tuấn Sơn sáng lập quỹ từ thiện Babylons Foundation và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cho các trường học, những trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ từ thiện Babylons Foundation đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đối tác của doanh nghiệp trong nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, xây trường cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ ATM gạo cho đồng bào trong thời gian Covid tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam, Hà Nội.

Với tâm niệm, "cho đi" luôn là một phần sứ mệnh trong cuộc sống, doanh nhân Phạm Tuấn Sơn cho biết sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực để đóng góp vào sự phát triển xã hội, giúp cho nhiều người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.