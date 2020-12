Chân dung kẻ 6 lần mang mã tấu chặn đường cướp tài sản của phụ nữ vào ban đêm

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (SN 2000, ngụ xã Gia Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Theo hồ sơ vụ án, tối 18/11, cháu Hoàng Thị Th. (ngụ xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) cùng bạn là Nguyễn Thị Quỳnh N. đi từ Trường THPT Ninh Châu (xã Võ Ninh) về nhà. Khi đến đoạn đường 564 thuộc thôn Tân Định, xã Hải Ninh bất ngờ bị 1 nam thanh niên cầm mã tấu, ép xe vào lề đường.

Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan công an.

Đối tượng này liều lĩnh chém vào xe và dọa phải đưa tài sản trên người, nếu không sẽ chém. Vì sợ hãi, 2 nữ sinh buộc phải đưa 2 ĐTDĐ cho thanh niên này.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Quảng Ninh liên tiếp nhận được thông tin tố giác tội phạm về các vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự

Tối 9/12, chị Võ Thị Dung (ngụ xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) khi đi qua đoạn đường vắng ở thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh cũng bất ngờ bị kẻ lạ mặt chặn đường dùng mã tấu uy hiếp và cướp ĐTDĐ cùng ví da bên trong có 400.000 đồng.

Trong đêm 9/12, đối tượng lạ mặt này còn thực hiện 3 vụ chặn xe người đi đường, dùng mã tấu đe dọa để cướp tài sản, gây hoang mang đối với người dân.

Qua quá trình điều tra, các trinh sát xác định Nguyễn Minh Tuấn chính là đối tượng có nhiều nghi vấn vì những dấu hiệu bất minh. Đến ngày 10/12, Công an huyện Quảng Ninh phát hiện Tuấn cùng Trần Văn Luân (SN 2005, ngụ xã Gia Ninh) đang sử dụng ma túy tại căn nhà hoang ở bãi cát ở xã Hải Ninh nên đưa 2 đối tượng về làm việc.

Tang vật vụ án

Bước đầu, Tuấn và Luân quanh co chối tội, chỉ nhận việc sử dụng ma túy. Với các biện pháp nghiệp vụ của công an, Tuấn đã cúi đầu nhận tội và khai báo từ tháng 11/2020 đến nay, đối tượng này đã thực hiện 6 vụ chặn đường cướp tài sản vào ban đêm trên địa bàn huyện Quảng Ninh.



Công an huyện Quảng Ninh đã thu giữ tang vật gây án và nhiều tài sản có giá trị của bị hại do Tuấn thực hiện hành vi cướp tài sản. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Riêng Trần Văn Luân do mới 15 tuổi, không tham gia cướp tài sản và chỉ mang tài sản mà Tuấn cướp được đi cầm để lấy tiền tiêu xài nên cơ quan chức năng đang xem xét hành vi để xử lý.