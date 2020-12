Diễn biến mới vụ tài xế ở Bình Dương đánh chết người đi xe máy vì bị tạt đầu

Chiều tối 26/12, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã chuyển hồ sơ và đối tượng Trương Ngọc Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An) về hành vi "Giết người" đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vào khoảng 13h30 ngày 25/12, lái xe tải chở đất để san lấp mặt bằng, chạy trên hẻm ở đường Bùi Thị Xuân, đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Lực (40 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo) đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên trước đầu xe tải của Tuấn. Đối tượng Trương Ngọc Tuấn (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ việc Bực tức việc xe máy vượt lên đầu xe, Tuấn lái xe tải chạy theo vượt qua xe máy của anh Lực và chặn đầu xe, khiến hai bên xảy ra cãi nhau. Sau đó, Tuấn bỏ đi nhưng anh Lực không cho đi, Tuấn liền lấy một cây gậy bida trên xe đánh nhiều cái vào người khiến nạn nhân tử vong. Người đi xe máy bị tài xế xe ben đánh tử vong Công an đến khám nghiệm hiện trường Sau khi gây án, Tuấn lái xe rời khỏi hiện trường, tới chiều tối cùng ngày ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Cảnh (cand.com.vn)