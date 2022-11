Chân dung tân Phó Tư lệnh Quân khu 4 vừa được bổ nhiệm

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà sinh năm 1972, quê ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Trong quá trình công tác ông từng là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trợ lý, Phó Ban Tác huấn Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Quân khu 4; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Cửa Lò, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Quân khu 4.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà được bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 4 -Bộ Quốc phòng. Ảnh Đ.X

Chỉ huy trưởng CHQS huyện Quỳnh Lưu, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Quân khu 4; Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Quân khu 4; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Quân khu 4; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Năm 2021, đại tá Nguyễn Ngọc Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tư lệnh Quân khu 4 hiện nay là Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đoàn. Quân khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.