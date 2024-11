Long An: Miễn nhiệm 1 Chủ tịch UBND xã do bạo hành vợ nhiều lần Long An: Miễn nhiệm 1 Chủ tịch UBND xã do bạo hành vợ nhiều lần

Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phú Ngãi Trị (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) vừa họp miễn nhiệm tư cách Đại biểu HĐND xã và chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Quốc Thới do có hành vi bạo hành gia đình nhiều lần, thời gian dài.