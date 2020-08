Chặn kịp thời vụ 7 người Trung Quốc xuất cảnh "chui" sang Campuchia

Trước đó, vào lúc 19h ngày 2/8, tại khu vực thuộc ấp Long An (xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), Công an huyện Bến Cầu phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh tuần tra phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Đoàn (sinh năm 1980, ngụ khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đang đưa 7 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Đối tượng Bùi Văn Đoàn.

Bước đầu làm việc, đối tượng Đoàn khai nhận dùng xe ô tô 7 chỗ BKS 61A 574.03 rước 7 khách Trung Quốc ở phường Tân Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) với giá 1.400.000 đồng chở đến khu vực biên giới thuộc xã Long Thuận, đang trên đường đi thì bị phát hiện bắt giữ.

7 người Trung Quốc chuẩn bị vượt biên thì bị phát hiện.

Hiện Đoàn và 7 người Trung Quốc đã được đưa đi cách ly theo quy định.