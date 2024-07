DreamWorks Animation vừa chính thức xác nhận phần 5 của loạt phim hoạt hình kinh điển "Shrek" đang trong quá trình sản xuất, dự kiến ra rạp vào ngày 1/7/2026. Đặc biệt, bộ ba Mike Myers, Eddie Murphy và Cameron Diaz sẽ trở lại với vai diễn quen thuộc. Tuy nhiên, sự góp mặt của Antonio Banderas trong vai Mèo đi hia vẫn còn bỏ ngỏ.



Đạo diễn của "Shrek 5" sẽ là Walt Dohrn, người từng tham gia viết kịch bản, vẽ hoạt hình cho "Shrek 2", "Shrek the Third" và chỉ đạo mảng cốt truyện cho "Shrek Forever After". Nhà sản xuất của phần phim mới này là Gina Shay, người đã gắn bó với thương hiệu Shrek từ lâu, cùng với Chris Meledandri, nhà sáng lập hãng Illumination. Brad Ableson sẽ đồng hành cùng Dohrn trên cương vị đồng đạo diễn.

"Chằn tinh Shrek" sẽ tái ngộ khán giả vào khi nào?

Chằn tinh Shreak sẽ quay trở lại với khán giả vào mùa hè năm 2026. Ảnh: Collider.

Nam diễn viên Eddie Murphy đã vô tình tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6/2024 rằng, anh đã bắt đầu thu âm lồng tiếng cho "Shrek 5" và sắp tới sẽ có một phần phim riêng về nhân vật chú lừa Donkey. Anh chia sẻ với Collider: "Chúng tôi đã khởi động dự án "Shrek 5" từ vài tháng trước. Tôi đã hoàn thành việc thu âm cho phần đầu tiên và sẽ tiếp tục trong năm nay để kịp tiến độ ra mắt. Shrek sẽ trở lại và Donkey sẽ có phim riêng của mình".

Loạt phim "Shrek" đã ra mắt 4 phần từ năm 2001 đến năm 2010, trong đó phần đầu tiên đã đưa DreamWorks Animation trở thành một hãng phim hoạt hình hàng đầu với doanh thu toàn cầu lên tới 487 triệu USD. Shrek cũng là phim hoạt hình đầu tiên giành giải Oscar. "Shrek 2" tiếp nối thành công với 928 triệu USD doanh thu. Cả hai phần phim này đều được đề cử Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes. Dù "Shrek the Third" và "Shrek Forever After" không được đánh giá cao bằng hai phần đầu, nhưng vẫn đạt doanh thu lần lượt là 813 triệu USD và 752 triệu USD. Hai phần phim ăn theo về Mèo đi hia cũng rất thành công, thu về 555 triệu USD và 484 triệu USD.

Năm 2018, Variety đưa tin, Universal Pictures đã giao cho Chris Meledandri, nhà sản xuất tài ba đứng sau loạt phim "Despicable Me" và "The Super Mario Bros. Movie", nhiệm vụ hồi sinh hai thương hiệu Shrek và Mèo đi hia. Meledandri khẳng định sẽ giữ nguyên dàn diễn viên lồng tiếng gốc, yếu tố quan trọng làm nên thành công của Shrek.

"Khi nhìn lại, màn trình diễn của các diễn viên lồng tiếng thật sự tuyệt vời. Mặc dù có thể làm mới hoàn toàn, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại những nhân vật kinh điển đó. Thử thách của chúng tôi là tạo ra một bộ phim không chỉ đơn thuần là phần tiếp theo của loạt phim", Meledandri chia sẻ.

Phần phim ăn theo mới nhất về Mèo đi hia, "Puss in Boots: The Last Wish", ra mắt vào tháng 12/2022, đã đạt doanh thu 484 triệu USD và nhận được đề cử Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất. Thành công này đã làm dấy lên hy vọng về "Shrek 5".

Tháng 1/2023, Eddie Murphy bày tỏ: "Nếu DreamWorks làm Shrek phần mới, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Tôi yêu Donkey. Họ đã làm phim về Mèo đi hia, nhưng đáng lẽ ra nên làm phim về Donkey mới đúng. Donkey còn hài hước hơn cả Mèo đi hia".

Meledandri chia sẻ với Variety vào tháng 4/2023 rằng, ông rất hào hứng khi nghe những chia sẻ của Murphy, đồng thời cho biết: "Điều đó cho thấy sự nhiệt tình với vai diễn mà anh đã thể hiện xuất sắc cùng các nghệ sĩ tại DreamWorks. Tôi thấy rất phấn khích".

Khi được hỏi liệu Donkey có thể có phim riêng giống như Mèo đi hia hay không, Meledandri khẳng định: "Chắc chắn rồi". Ông cũng bày tỏ mong muốn được thấy dàn diễn viên gốc trở lại trong "Shrek 5".

Mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào, nhưng Meledandri cho biết, các cuộc đàm phán với Mike Myers, Cameron Diaz và Eddie Murphy đang diễn ra rất tích cực. "Chúng tôi hy vọng cả ba sẽ trở lại. Các cuộc đàm phán đang bắt đầu và mọi dấu hiệu cho thấy họ rất hào hứng với việc này", ông nói vào tháng 4/2024.