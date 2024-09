Chất thể thao "từ trong ra ngoài" của VinFast VF 7

"Cá tính bên ngoài, mạnh mẽ bên trong"

"Đẹp, cá tính ở bên ngoài; mạnh mẽ, phấn khích khi ngồi trong khoang cầm lái" là trải nghiệm của anh Tùng Trịnh (Quản trị viên Xe Tinh tế) khi trực tiếp trải nghiệm mẫu VF 7 Plus. Theo anh, VF 7 mang đến cảm giác như một mẫu ô tô thể thao trong khoảng giá 1 tỷ đồng.

"Thiết kế duy mỹ của người Ý vẫn là số 1 trong giới ô tô và VinFast VF 7 thừa hưởng đầy đủ tinh túy từ studio danh tiếng Torino Design. Mỗi lần nhìn VF 7, tôi đều cảm thấy bất ngờ với độ nhận diện, cá tính và phong cách như mẫu xe thể thao", anh giải thích. Anh Tùng Trịnh ấn tượng đặc biệt với thiết kế từ phần mui xe được vuốt xuôi về phía sau theo phong cách coupe thường thấy trên những xe thể thao hiệu suất cao, giúp VF 7 luôn "nổi bần bật" khi di chuyển trên đường.

Riêng về sức mạnh động cơ, VF 7 được giới chuyên môn đánh giá ngang cơ so với những mẫu xe thể thao có giá trị 4-5 tỷ đồng như Maserati Grecale GT hay BMW 735i. Cụ thể, VF 7 Plus được trang bị hai động cơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thực tế trải nghiệm trên đường, VF 7 không chỉ vượt trội hoàn toàn các mẫu xe mạnh nhất phân khúc SUV cỡ C, mà còn thắng thế trong các cuộc đua tốc độ khi so với các mẫu xe có giá gấp 3-4 lần.

"Khi cầm lái, VF 7 mang tới sự phấn khích như một mẫu xe thể thao. Hệ thống dẫn động 4 bánh giúp xe lướt đi nhanh nhưng vẫn đảm bảo đầm chắc, không bị rung lắc khi bứt tốc", chuyên gia ô tô Lê Hùng (Autodaily) nói. Chính anh đã có nhiều bài test so sánh sức mạnh VF 7 với các mẫu xe như Porsche Macan (gần 3,5 tỷ đồng) hay mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Tucson Turbo (khoảng 1 tỷ đồng). Trong các bài thử trên, VinFast VF 7 đều vượt trội về sức mạnh động cơ.

Các chuyên gia đánh giá, với gia tốc lớn đạt được ở ngay nước ga đầu, VF 7 Plus mang tới trải nghiệm di chuyển nhanh lẹ, đặc biệt an toàn hơn khi vượt xe trên cao tốc. 3 chế độ lái trên VF 7 cũng giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc điều khiển xe.

Xe thể thao với chi phí sử dụng ngang… xe máy

Bên cạnh những ưu điểm về ngoại hình và sức mạnh động cơ, VinFast VF 7 còn gây ấn tượng mạnh nhờ sở hữu nhiều tính năng thông minh - vốn chỉ được trang bị ở những dòng xe đắt tiền như hệ thống trợ lái ADAS "một chạm" hay trợ lý ảo tiếng Việt được tích hợp sẵn trên xe duy nhất phân khúc.

"Xuyên Việt với VF 7 nhàn tênh vì chế độ hỗ trợ lái đã giúp ích rất nhiều và an toàn hơn như ga thích ứng, cảnh báo chệch làn hay va chạm. Khi cần thông tin gì như ăn ngủ nghỉ, sạc xe ở đâu, chỉ cần hỏi trợ lý ảo ViVi là được đáp ứng ngay tức khắc", anh Thái Mạnh (Hà Nội) vừa trải nghiệm chuyến xuyên Việt trong 3 tuần chia sẻ.

Đặc biệt theo anh Thái Mạnh, chuyến đi của anh tốn 0 đồng chi phí nhiên liệu khi VinFast miễn phí tiền sạc. Ngoài ra anh còn được miễn phí gửi xe tại các địa điểm trong hệ sinh thái Vingroup, giúp chi phí sử dụng xe hàng tháng chỉ ngang… xe máy.

"Chi phí tốn nhất khi dùng xe có lẽ là… tiền rửa xe. Sạc không mất tiền, do ít linh kiện cần thay thế định kỳ, tiền bảo dưỡng cũng rất rẻ, khi nào đến 12.000 km tôi mới phải đi làm lần đầu", anh nói. Anh Thái Mạnh cho rằng VF 7 là mẫu xe rất phù hợp với khách hàng ưa thích cảm giác lái thể thao mà vẫn muốn chiếc xe tiết kiệm chi phí. "Xét về tiết kiệm, VF 7 không có đối thủ trong phân khúc SUV hạng C", anh khẳng định.

Cùng với ưu đãi hiện hành, mới đây VinFast "chồng" thêm quyền lợi cho khách hàng mua VF 7 khi ưu đãi 6% giá bán xe (tương đương 50% lệ phí trước bạ) và 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub để chi tiêu trong hệ sinh thái Vingroup.

"Đáng chú ý nhất là VinFast đang cho thêm lựa chọn quy đổi toàn bộ quyền lợi ra tiền mặt để khách hàng chủ động tính toán deal nào "hời" hơn theo nhu cầu sử dụng. Nếu dùng xe nhiều thì nên chọn miễn phí sạc, gửi để được lợi lâu dài. Nếu chọn quy đổi hết, cộng dồn các ưu đãi, người mua VF 7 lúc này tiết kiệm được tới 142 triệu đồng. VF 7 nhiều khả năng sẽ lọt top bán chạy trong nửa cuối năm 2024", anh Hoàng Hà, một người theo dõi thị trường xe lâu năm đánh giá.