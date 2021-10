Châu Tiến (Quỳ Hợp, Nghệ An): Sau 10 năm, 42 hộ dân đã thoát cảnh sống nơm nớp lo sạt lở đất

Sau hơn 10 năm chờ đợi, cuối cùng 42 hộ dân thuộc diện di khẩn cấp vùng thiên tai, sạt lở đất vào năm 2009 thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã chính thức chuyển đến nơi ở mới. Họ hi vọng vùng đất mới sẽ giúp họ sớm an cư lạc nghiệp.