Chạy 125 km, người dùng KIA K3 2022 đã rao bán với giá giật mình

KIA K3 là chiếc xe hạng C có doanh số bán hàng tốt nhất thị trường Việt Nam và liên tục lọt Top 10 xe bán chạy hàng tháng. Trong nhóm xe bán chạy nhất phân khúc hạng C, KIA K3 2022 là chiếc có mức giá bán rẻ nhất so với Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla Altis hay Hyundai Elantra...

Hiện nay, người dùng còn có thể lựa chọn xe lướt với chỉ vài trăm km trên thị trường giúp chi phí đầu tư ban đầu còn thấp hơn rất nhiều.

KIA K3 2022 chạy 125 km đã rao bán

KIA K3 2022 đang được rao bán. Ảnh Tuấn Hải.

Dạo qua một thị trường xe KIA K3, không khó để người dân tìm thấy những chiếc xe cũ với số ODO vô cùng thấp, chẳng khác gì xe mới. Khi mua những chiếc xe này, người dùng sẽ tiếp kiệm vài chục triệu đồng so với việc lăn bánh một chiếc xe mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mới đây một chiếc KIA K3 1.6 Premium 2022 được chủ nhân rao bán khi mới chỉ chạy đúng 125km. Đây có thể coi là chiếc xe mới nhất trên thị trường xe KIA K3 lướt hiện nay, thậm chí nilon trên xe còn chưa bóc hết.

KIA K3 2022 mới đi 125km. Ảnh Tuấn Hải.

Chiếc KIA K3 2022 này được đăng ký biển số Thanh Hóa, khi mua mới chủ nhân sẽ phải bỏ ra khoảng 706 triệu đồng để lăn bánh. Tuy nhiên, ở thời điểm này khi bán lại, chiếc KIA K3 chỉ có giá 675 triệu đồng, tức người dùng mua lại xe sẽ tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng.

KIA K3 2022 chưa bóc hết nilon.

Với nhiều người, con số trên không phải quá lớn, nhưng khách hàng ở tỉnh lẻ có thể cân nhắc để mua được chiếc xe với chi phí phù hợp. Trong khi đó, khách hàng ở Hà Nội sẽ không phù hợp bởi chi phí sang tên đổi chủ, biển số không khác gì xe mới.

Nguyên nhân chiếc xe KIA K3 2022 mới chạy 125km đã được rao bán không được chủ nhân tiết lộ.

Ở Việt Nam, KIA K3 2022 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thay thế cho Cerato trước đây. Mẫu xe này sở hữu thiết kế hiện đại với sự cải tiến hoàn toàn ở ngoại hình so với đời cũ.

KIA K3 2022 với thiết kế ấn tượng hơn trước. Ảnh Tuấn Hải.

Lưới tản nhiệt của KIA K3 2022 giờ đây thon gọn hơn và dạng tràn viền. Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED chia khoang, đèn LED định vị ban ngày dạng đứt đoạn đồng nhất với thiết kế đuôi xe.

Nội thất của KIA K3 1.6AT Premium được nâng cấp màn hình giải trí 10,25 icnh hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Ghế da thể thao phối màu đen/đỏ, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí. Bên cạnh đó, những trang bị tiện nghi khác của bản này khá đầy đủ như: hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc không dây, sưởi/làm mát ghế, cửa sổ trời...

Dưới nắp ca-pô, KIA K3 sử dụng động cơ xăng cũ loại 1.6L sản sinh công suất tối đa 126 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 155 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Hiện nay, trong phân khúc sedan hạng C, ngoài những đối thủ truyền thống như Hyundai Elantra, Mazda 3, Toyota Corolla Altis... KIA K3 còn phải cạnh tranh với 2 mẫu xe "tân binh" đến từ Trung Quốc là MG5 và Beijing U5 Plus.