Cháy cửa hàng hoa ở Thanh Miện, Hải Dương khiến cháu bé 12 tuổi tử vong thương tâm

Hiện trường cửa hàng hoa xảy ra vụ cháy khiến cháu bé 12 tuổi tử vong thương tâm. Ảnh N.V

Theo thông tin ban đầu từ Công an thị trấn Thanh Miện, khoảng 3 giờ sáng 4/5, tại cửa hàng hoa Lâm Oanh ở số 422 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) xảy ra cháy lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an thị trấn Thanh Miện đã huy động Tổ tự quản về PCCC thị trấn Thanh Miện điều động 1 xe ô tô chở 1 máy bơm nước, bình chữa cháy cùng 8 cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn và Tổ tự quản về PCCC đến hiện trường phối hợp với Công an huyện tổ chức chữa cháy.

Đến 3h30, lực lượng của phòng PC07 – Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại hiện trường phối hợp Công an thị trấn, Tổ tự quản về PCCC và Công an huyện Thanh Miện tham gia chữa cháy. Đến 03 giờ 45 phút, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường nơi xảy ra đám cháy là ngôi nhà 1 tầng (gồm 1 tầng lửng), có diện tích khoảng 70m2, có kết cấu nhà mái tôn, tường xây gạch, chất cháy chủ yếu bên trong nhà là hoa nhựa, xốp, giấy bìa và các vật dụng gia đình.

Vụ cháy khiến một cháu bé 12 tuổi tử vong, cháu là con của chủ nhà.