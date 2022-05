Lúc 13 giờ chiều nay (4/5) trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một xe dầu bốc cháy, dầu đổ tràn xuống mặt đường, cống thoát nước gây những đám cháy lớn. Hàng ngàn chuyến xe đang di chuyển qua địa phận phải dừng lại. Ngoài các xe du lịch, xe tải, có rất đông xe khách từ các tỉnh về TP.HCM. Hành khách lo lắng sơ tán ra hai bên lề đường cao tốc.

Hiện trường vụ cháy xe ở cao tốc Trung Lương

Khoảng 12h45 ngày 4/5, tài xế điều khiển xe tải lưu thông theo hướng TP.HCM đi miền Tây, đến đoạn giữa cầu vượt số 7 qua số 8 thuộc ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhợn, TP.Tân An (Long An), xe bất ngờ bốc cháy.

Lửa lan nhanh lên thành xe rồi bùng phát thành đám cháy lớn phủ cả đoạn dài tuyến cao tốc Trung Lương-TP.HCM. Tài xế xe tải đã nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài và chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Một số tài xế chạy cùng chiều phía sau cho biết, có khả năng trên xe có chở một số thùng nhớt đã qua sử dụng nên tạo thành cột khói đen khu vực hàng trăm mét. Hầu như các phương tiện lưu thông đều dừng lại không dám vượt qua. 15 phút sau, 3 xe chữa cháy được điều đến cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng triển khai dập lửa.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn, phương tiện bị cháy là xe tải có chở loại chất dễ cháy trên phương tiện, hiện Công an xã cùng lực lượng dân quân, dân phòng phối hợp các lực lượng khác có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Tại hiện trường vụ cháy, toàn bộ hành khách các xe phía sau đã rời xe xuống khỏi tuyến cao tốc Trung Lương-TP.HCM để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV cho biết, lúc 12h40 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra vụ xe tải mang BKS 65C-023.42 chở nhớt tự bốc cháy.

Vị trí xảy ra vụ cháy tại km37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An). Chiếc xe do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển.

Một số hình ảnh vụ cháy xe ở cao tốc Trung Lương: