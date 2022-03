Chê đồ chơi xấu, bé trai 3 tuổi ở Bình Dương dùng bật lửa đốt gây cháy nhà

Ngày 9/3, Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo về vụ hoả hoạn tại căn nhà nằm gần chợ Dĩ An 1 thuộc phường Dĩ An.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 9 giờ 40 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo có cháy xảy ra tại một căn nhà gần chợ Dĩ An 1 nên đã triển khai lực lượng cùng phương tiện phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tổ chức công tác dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Bé trai 3 tuổi đã dùng bật lửa để đốt đồ chơi gây nên vụ hoả hoạn. Ảnh: CTV

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã đập phá tường, giải cứu được 5 người đang ở trong căn nhà bị bốc cháy gồm 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được xác định là do bé Cao Nguyễn Hoàng Ph. (3 tuổi), là cháu ngoại của bà Lưu Thị Thu Lan (SN 1967, chủ nhà) đã dùng bật lửa đốt xe đạp nhựa "vì chê xe đồ chơi xấu".