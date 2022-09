Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi cục ký hợp đồng, thanh toán cho công ty in 12 bản tin mỗi năm. Nhưng thực tế chỉ in 6 bản tin mỗi năm. Dù đã tăng chất lượng giấy in, tăng số trang từ 24 lên 28 trang, những ngày lễ in tăng số lượng... nhưng vẫn thanh toán vượt 90 triệu đồng (Thanh tra tỉnh kết luận chi vượt 160 triệu đồng). Số tiền chênh lệch 90 triệu đồng này chi cho 10 người của Ban Biên tập bản tin Kiểm lâm.Trong ảnh là bản tin kiểm lâm Quảng Trị tháng 8/2017 có 24 trang (20 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn đỏ), còn bản tin kiểm lâm tháng 5 và 6/2020 có 28 trang (24 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn vàng). (Ảnh: Ngọc Vũ)