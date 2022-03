Chi hội trưởng nông dân người Mông tiết lộ bí quyết trồng bắp cải xuất bán vào siêu thị Big C

Clip: Mô hình trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Lầu A Páo, Chi hội trưởng Chi hội nông dân bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Ước mơ làm giàu từ trồng rau bắp cải theo tiêu chuẩn VietGAP

Không chỉ năng động, nhiệt tình với các phong trào thi đua do Hội Nông dân cấp trên phát động, anh Lầu A Páo, sinh năm 1995, Chi hội trưởng Chi hội nông dân bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La còn là gương làm kinh tế giỏi của bản, xã.

A Páo sinh ra trong một gia đình thuần nông. Từ khi còn là học sinh cấp 3, A Páo đã được các thầy cô tuyên truyền về tác hại ảnh hưởng đến sức khoẻ, môi trường của thuốc diệt cỏ, trừ sâu mà bà con đồng bào Mông vùng cao thường sử dụng trong canh tác nương lúa, nương ngô.

Theo A Páo, từ lúc trồng bắp cải đến lúc thu hoạch chỉ mất từ 2,5 đến 3 tháng. Ảnh: Tuệ Linh.

Khắc cốt ghi tâm những lời dạy của các thầy cô, sau khi tốt nghiệp cấp 3, A Páo quyết tâm không đi theo lối mòn của ông bà, bố mẹ. Tận dụng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, A Páo chọn trồng rau bắp cải để làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra.

Năm 2017, từ sự tuyên truyền, vận động của cán bộ Hội Nông dân, A Páo tham gia Tổ hợp tác (THT) rau an toàn bản Bó Nhàng 2. Và cũng chính việc tham gia THT đã góp phần giúp A Páo hiện thực hoá giấc mơ làm giàu của mình.

A Páo chọn trồng bắp cải ở đồng ruộng; bởi đồng ruộng cỏ ít nên 1 vụ chỉ cần làm một lần cỏ. Ảnh: Mùa Xuân.

Tham gia THT, diện tích đất trồng rau của A Páo và các thành viên được cấp chứng nhận VietGAP; bên cạnh đó được cán bộ Hội Nông dân, khuyến nông tập huấn kỹ thuật canh tác khoa học hơn. Sản phẩm rau sau khi thu hoạch được Tổ trưởng THT và cán bộ hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Trò chuyện với PV Dân Việt, A Páo chia sẻ: Tôi bắt đầu trồng bắp cải từ năm 2017. Hiện, tôi đang trồng bắp cải trên đồng ruộng với diện tích hơn 2.000 m2, tương đương 5.000 cây. Tôi áp dụng theo đúng kỹ thuật trồng rau an toàn đã được cán bộ hướng dẫn, tập huấn nên bắp cải luôn sinh trưởng và phát triển tốt.

Bí quyết trồng bắp cải xuất vào siêu thị Big C

Tiết lộ kỹ thuật trồng rau an toàn để xuất vào siêu thị Big C, A Páo cho biết: Muốn xuất được bắp cải vào siêu thị Big C, trong quá trình trồng và chăm sóc tuyệt đối không được phun thuốc trừ cỏ, mà phải làm cỏ hoàn toàn bằng tay. Mặt khác, khâu làm đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh phải đảm bảo theo quy định.

A Páo cho biết: Trước đây trồng lúa, cả năm mới thu được khoảng 10 triệu đồng. Nhưng từ khi chuyển sang trồng bắp cải theo tiêu chuẩn VietGAP, đặc biệt là trồng bắp cải trái vụ chỉ mất 5 - tháng đã cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Ảnh: Tuệ Linh.

Bật mí kỹ thuật trồng bắp cải với Dân Việt, A Páo bảo: Đầu tiên phải chọn được giống bắp cải chất lượng tốt khoảng 1 tháng tuổi. Sau đó, tiến hành làm đất, đánh luống, đào hố sâu 10x10cm và tiến hành trồng. Cây cách cây 40x40cm.

Trước khi cho bắp cải vào hố trồng, A Páo bón lót bằng phân chuồng đã được ủ hoai mục bằng men vi sinh. Sau khi trồng được 20 ngày, bón phân đạm; một tháng sau sử dụng phân NPK; khoảng 15 ngày tiếp theo, bón phân Việt Nhật. Lưu ý, trong 3 lần bón phân trên, mỗi gốc bắp cải chỉ cho 1 thìa con.

Trồng bắp cải theo tiêu chuẩn VietGAP, trọng lượng trung bình đạt trên 2 kg mỗi bắp. Ảnh: Tuệ Linh.

Cùng với đó, phải tưới nước đầy đủ cho bắp cải. Nếu thời tiết khô, 3 ngày tưới một lần vào lúc 16 giờ chiều. Nếu trời mưa gió thì không phải tưới.

Về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, theo A Páo, sau khi trồng 5 ngày, phun thuốc sinh học nằm trong danh mục cho phép sử dụng. Nếu có sâu bệnh, 5 ngày tiếp theo tiến hành phun lại. Nếu không có sâu bệnh, 1 tháng sau mới phun tiếp.

A Páo lưu ý, trước khi thu hoạch bắp cải, thời gian phun thuốc phải cách từ 15 – 20 ngày. Không chỉ có vậy, A Páo luôn trang bị cho mình một quyển số để ghi nhật ký chăm sóc bắp cải hàng ngày để theo dõi.

"Siêu thị Big C rất khắt khe. Nếu phát hiện ra sản phẩm của mình có dư lượng thuốc, không đảm bảo an toàn thì họ sẽ không nhập. Và sau đó, sản phẩm mất luôn uy tín, chỗ đứng trên thị trường. Vì vậy, phải làm rất tỉ mỉ từng công việc nhỏ nhất", A Páo nói.

Cũng theo A Páo, với điều kiện khí hậu ở Bó Nhàng 2, bắp cải có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên, để được giá, A Páo trồng trái vụ (tháng 6 đến hết tháng 11). Giá bán bắp cải trái vụ dao động từ 10.000 đồng/kg trở lên.

"Trung bình một năm, tôi xuất bán ra thị trường trên 15 tấn bắp cải; với giá bán trung bình 7.000 đồng/kg, thu hơn 100 triệu. Sau khi trừ chi phí lãi khoảng 80 triệu đồng. Vụ ra năm 2021, tôi xuất được 8 tấn bắp cải vào siêu thị Big C, với giá bán 13.000 đồng/kg, thu được 100 triệu đồng", A Páo phấn khởi.