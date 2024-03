Chỉ huy tiểu đoàn Achilles của Ukraine cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Nga chiếm thị trấn chiến lược này

Binh sĩ Ukraine gần một tòa nhà bị hư hại ở Chasiv Yar ngày 5/3. Ảnh NV

Trong cuộc phỏng vấn với Radio New Voice of Ukraine, ông Fedorenko tuyên bố: “Hiện tại, người Nga đang tấn công rất tích cực theo hướng Chasiv Yar. Và lý do rất đơn giản – Chasiv Yar có độ cao vượt trội. Nếu đối phương chiếm được thị trấn, họ sẽ có thể kiểm soát hỏa lực nhắm vào các thị trấn Kostyantynivka, Druzhkivka cũng như thành phố Kramatorsk, đồng thời tạo thành một chỗ đứng vững chắc để tấn công và chiếm đóng tiếp Kostyantynivka cũng như các khu vực hướng tới thành phố Sloviansk chiến lược".

Ông nói thêm rằng Nga sẽ không tiếc chi phí về trang thiết bị, nhân lực và máy bay không người lái trong khu vực này, và bom dẫn đường của Nga có tác động đáng kể đến tiền tuyến.

Fedorenko nói rằng Chasiv Yar đã trở thành mục tiêu mới của người Nga và việc chiếm được thị trấn sẽ là một thành công chiến lược đối với họ.

"Tại sao Bohdanivka và Ivanivske lại bốc cháy, tại sao Klishchiyivka và Andriivka lại bị tấn công? Bởi vì để hỗ trợ các hoạt động tấn công của họ, tiền tuyến phải luôn được san bằng. Đó chính là điều mà người Nga đang cố gắng làm. Nhưng Nga không thể áp đảo trên chiến tuyến vì Lực lượng vũ trang Ukraine đang trấn áp bất kỳ cuộc tấn công nào của quân Nga”, chỉ huy tiểu đoàn Achilles nhấn mạnh.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) trước đó đưa tin quân đội Nga đang tiếp cận vùng ngoại ô Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk, nhưng khó có khả năng bao vây hoặc chiếm giữ nơi này trong những tháng tới.



Dựa trên những bằng chứng sẵn có, các chuyên gia ISW kết luận rằng quân đội Nga đã bị chặn lại cách thị trấn khoảng 1,5km.

ISW không tiết lộ nguồn tin hay mô tả thêm bất kỳ chi tiết nào vào thời điểm này để bảo vệ an ninh hoạt động của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã thiết lập các công sự hình vòng tròn quan trọng ở khu vực Chasiv Yar. Do đó, ISW cho rằng việc cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ này sẽ là một thách thức đáng kể đối với người Nga nếu họ duy trì tốc độ tiến công hiện tại trong khu vực.