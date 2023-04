Chi tiết 102 trường THPT ở Hà Nội xét tuyển học bạ tuyển sinh vào lớp 10

Các trường THPT xét tuyển học bạ vào lớp 10

104 trường THPT tư thục và công lập tự chủ tài chính ở Hà Nội đã có phương án tuyển sinh lớp 10 qua hình thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển học bạ cấp THCS và kết quả thi vào lớp 10 công lập không chuyên.

Trong số đó, có 2 trường không áp dụng phương án xét tuyển bằng học bạ trong tuyển sinh lớp 10 mà sử dụng kết quả thi vào lớp 10 công lập do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức là Trường THPT Khoa học giáo dục thuộc ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội. Ngoài ra, hai trường tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực (theo phương án riêng của ĐH Giáo dục- ĐHQGHN và ĐH Sư phạm Hà Nội).

Còn lại, 102 trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ học bạ (kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS); trong đó khoảng 40 trường xét tuyển bằng cả hai phương án sử dụng kết quả thi lớp 10 công lập không chuyên và học bạ.

Chi tiết phương án tuyển sinh vào lớ 10 THPT năm học 2023-2024 các trường công lập tự chủ và tư thục như sau:

Hơn 100 trường xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp 10. Ảnh: CMH

Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 gồm các giấy tờ sau: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023); Học bạ (Bản chính); Chứng minh Nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của học sinh hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Ngoài ra, hồ sơ còn gồm: Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có); Giấy xác nhận "không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật" do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp (đối với thí sinh tự do - là thí sinh đã tốt nghiệp THCS).

Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và tư thục được tuyển học sinh vào lớp 10 những học sinh cư trú tại Hà Nội, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại các trường THPT này từ ngày 20/4-20/6. Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, học sinh trúng tuyển lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ tài chính trên địa bàn TP sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 10- 22/7.

Chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT tư thục năm 2023

Mới đây, Sở GDĐT Hà Nội có Quyết định số 711/QĐ-SGDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT tư thục năm học 2023-2024. Chi tiết như sau: