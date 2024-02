Cách thanh toán phí thi đánh giá năng lực 2024

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Hệ thống http://khaothi.vnu.edu.vn/ sẽ tự động gửi email cho thí sinh thông báo việc đăng ký ca thi thành công. Thí sinh phải nộp lệ phí trong 96 giờ. Nếu không hoàn thành việc nộp lệ phí đúng thời hạn, hệ thống sẽ tự động loại xóa ca thi và gửi email thông báo cho thí sinh. Lệ phí đã nộp không hoàn trả. Thí sinh cân nhắc kỹ trước khi chọn thanh toán.

Trường hợp đã nộp lệ phí thành công (tài khoản ngân hàng đã bị khấu trừ 500.000 đồng) nhưng hệ thống không thể cập nhật sau 24 giờ, thí sinh liên hệ với Trung tâm Khảo thí qua hòm thư khaothi@vnu.edu.vn kèm theo minh chứng (ảnh chụp) giao dịch nộp lệ phí thành công và số CCCD của thí sinh. Hệ thống sẽ gửi email thông báo nộp lệ phí thành công sau khi hoàn tất thao tác thanh toán.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội không chịu trách nhiệm nếu thí sinh nộp lệ phí muộn sau 96 giờ do mất kết nối internet hoặc do tài khoản giao dịch không chuyển khoản thành công, do ngày lễ, ngày nghỉ không thực hiện giao dịch,…

Hệ thống hỗ trợ 3 cách thức thanh toán lệ phí thi. Thí sinh có thể tải Apps Viettel để thực hiện nộp lệ phí mà không phải trả phí giao dịch ngân hàng. Hai phương thức còn lại gồm thanh toán qua Viettel Money hoặc Viettel Pay.

Chi tiết cách thanh toán phí thi đánh giá năng lực 2024 Đại học Quốc gia Hà Nội

Thí sinh kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi. Lệ phí ca thi có thể được thành toán bằng các số điện thoại hoặc tài khoản Viettel Money, Viettel Pay hay tài khoản ngân hàng của người khác. Thí sinh cẩn trọng trước khi thanh toán lệ phí dự thi vì Lệ phí đã nộp sẽ không hoàn lại với bất kỳ lí do gì. Trường hợp xóa ca thi đã nộp lệ phí và chọn lại ca thi mới vẫn phải trả lệ phí cho ca thi mới, kiểm tra kỹ lại các ca thi đăng ký trước khi chọn khi thanh toán.

Ngay sau khi chọn thanh toán, màn hình hiện ra 3 phương thức thanh toán: Apps Viettel, quét QR Code Viettel Money, Cổng thanh toán. Hãy đảm bảo tài khoản giao dịch ngân hàng của bạn có trên 500.000 đồng (chưa bao gồm phí giao dịch nếu có) trước khi thực hiện thanh toán để tránh thất bại khi nộp lệ phí thi.

Cách thanh toán phí thi đánh giá năng lực 2024 qua Apps Viettel

Thí sinh chọn Qua Apps Viettel và thực hiện theo hướng dẫn, tải Apps Viettel Money tại CH Play hoặc Play Store về điện thoại và cài đặt. Giao diện Apps Viettel màn hình sau khi cài đặt 6 bước như sau:

Ví dụ minh họa hướng dẫn nộp lệ phí qua Apps Viettel.

Cách nộp phí thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội 2024 bằng cách quét QR Code Viettel Money

Thí sinh thực hiện thao tác quét QR Code trên màn hình và làm theo hướng dẫn để nộp lệ phí, đảm bảo tài khoản giao dịch có đủ số tiền trước khi quét QR Code, ví dụ mức lệ phí là 500.000 đồng (chưa bao gồm phí giao dịch ngân hàng nếu có).

Ví dụ minh họa hướng dẫn nộp lệ phí qua QR Code Viettel Money.

Cách thanh toán phí thi đánh phí thi đánh giá năng lực 2024 qua Cổng thanh toán Viettel Pay: Chọn cổng thanh toán sẽ xuất hiện cửa sổ kèm cách thức chuyển lệ phí Viettel Pay.

Nhập số điện thoại đã đăng ký với tài khoản của Viettel Pay của người nộp lệ phí, chọn Đăng nhập.

Xác thực: Hệ thống tài khoản Viettel sẽ gửi mã xác thực OTP tới số điện thoại đăng ký Viettel Pay, thí sinh nhập mã xác thực vào hộp thoại hiển thị trên hệ thống và chọn Xác nhận.

Sau khi hệ thống ghi nhận thành công, chọn Thanh toán để hoàn thành việc nộp phí.

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn lần thứ hai chứa mã xác thực OTP tới số điện thoại đăng ký, thí sinh nhập mã xác thực OTP vào hộp thoại hiển thị trên hệ thống và chọn Xác nhận.

Sau đó, thí sinh điền đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn để nộp lệ phí. Ví dụ mức lệ phí là 500.000 đồng (chưa bao gồm phí giao dịch ngân hàng nếu có). Sau khi hoàn thành việc nộp phí, thí sinh nhận được email thông báo xác nhận trạng thái thanh toán lệ phí đăng ký dự thi trong 24 giờ. Thí sinh cần kiểm tra hộp thư (inbox) hoặc thư rác (spam) trong hộp thư. Hệ thống chuyển trạng thái ĐÃ THANH TOÁN ca thi.

Hệ thống chuyển trạng thái đã thanh toán ca thi thành công.