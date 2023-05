Chi tiết về xét tuyển IELTS ở các trường công an 2023

Xét tuyển IELTS ở các trường công an 2023

Theo Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2023, các trường công an có 3 phương thức tuyển sinh là: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT (trong đó có IELTS); xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Vậy với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế có gì đáng lưu ý và riêng với xét tuyển IELTS ở các trường công an có yêu cầu gì?

Thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức xét tuyển IELTS với kết quả học tập THPT phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chứng chỉ ngoại ngữ không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/4/2023, chứng chỉ do tổ chức được Bộ GDĐT cho phép với yêu cầu tiếng Anh IELTS đạt từ 7,5 trở lên.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về công an đơn vị, địa phương trước ngày 1/6/2023 hoặc trực tiếp nộp tại các trường CAND trước ngày tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Học viện Chính trị CAND tổ chức nhập học cho học viên hệ đào tạo đại học chính quy niên khóa 2022-2027. Ảnh: HVCTCAND



Thí sinh có xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8,5 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

Đồng thời, thí sinh phải tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Chi tiết về việc xét tuyển IELTS ở các trường công an 2023

Các trường công an đã có quy định về chỉ tiêu xét tuyển phương thức xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT, bao gồm chỉ tiêu cho xét chứng chỉ IELTS:

Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh 37 chỉ tiêu cho phương thức 2 - xét tuyển kết hợp chứng chỉ TOEFL iBT, IELTS, HSK, DELE C1, DELF C1, tiếng Nga TRKI 3, tiếng Đức C1, tiếng Nhật JLPT N1, tiếng Hàn TOPIK II Level 4, tiếng Ý CELI.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 52 chỉ tiêu cho phương thức trên.

Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh 39 chỉ tiêu cho phương thức 2.

Học viện Chính trị công an nhân dân tuyển sinh 10 chỉ tiêu cho phương thức 2.

Đại học An ninh Nhân dân tuyển sinh 36 chỉ tiêu cho phương thức 2.

Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tuyển sinh 10 chỉ tiêu cho phương thức 2.

Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh 10 chỉ tiêu cho phương thức 2.

Học viện Quốc tế tuyển sinh 11 chỉ tiêu cho phương thức 2.

Theo Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023, trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, lấy thí sinh có điểm IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK, DELE, DELF, TRKI, tiếng Đức C1, JLPT N1,TOPIK II, CELI xét trong từng chứng chỉ lần lượt từ cao đến thấp;

Thứ hai, xét thí sinh có điểm trung bình học tập 3 năm học THPT từ cao xuống thấp;

Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập môn ngoại ngữ 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao đến thấp.

