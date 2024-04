Chỉ tiêu vào lớp 10 Hà Nội tăng giảm ở các trường gây bất ngờ: Người mừng, người lo

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: Vừa qua có một số trường hợp khi đăng ký, kê khai hồ sơ thì phát hiện trường hợp thiếu thông tin hoặc sai thông tin. Cơ quan công an đã thông báo các nhà trường, nếu nhận được phản ánh về những trường hợp tương tự phải báo ngay công an cơ sở. Lực lượng công an cơ sở sẽ phối hợp các phòng nghiệp vụ của công an thành phố để khẩn trương thực hiện quy trình, hoàn thiện những thông tin còn thiếu của học sinh.

"Khi học sinh đăng ký tuyển sinh, nếu phát hiện thông tin có sai sót, đề nghị liên hệ ngay công an phường nơi gần nhất để được hỗ trợ; các đơn vị chức năng sẽ có trách nhiệm nhanh chóng điều chỉnh thông tin, đáp ứng yêu cầu về thời gian đăng ký, đảm bảo quyền lợi cho học sinh", Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định.

Theo Trung tá Lâm, trên địa bàn thành phố còn khoảng 4.000 trường hợp học sinh cuối cấp (sinh năm 2006 và 2009) chưa được cấp căn cước công dân (CCCD) vì nhiều lý do khác nhau. Số này gồm 2 diện theo lứa tuổi: sinh năm 2006 (học sinh lớp 12) và sinh năm 2009 (học sinh lớp 9). Trong đó có những học sinh đang học tại các nhà trường nhưng cũng có nhiều đối tượng tự do.

Công an thành phố Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho công an các quận, huyện, thị xã phải liên hệ với tất cả các trường trên địa bàn để rà soát 100% công dân trong lứa tuổi trên, đảm bảo không có bất kỳ học sinh nào đến thời gian đăng ký dự tuyển theo quy định mà không có CCCD hay mã định danh để đăng ký.