Chiếc xe Mercedes này biển đẹp rao bán rẻ hơn cả Kia Morning

Việc những chiếc xe sở hữu biển số đẹp có giá bán cao hơn nhiều so với mặt bằng chung trên thị trường ô tô đã qua sử dụng là điều thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, chiếc Mercedes-Benz C 200 Elegance xuất hiện trong bài viết dưới đây lại là một trường hợp ngoại lệ.

Chiếc Mercedes-Benz C 200 Elegance được sản xuất năm 2009, mức ODO của xe đang dừng ở khoảng hơn 86.000km. Điểm đặc biệt của chiếc Mercedes-Benz C 200 Elegance nằm ở biển số 103.68. Theo giải thích của chủ xe, dãy số trên được luận ra với ý nghĩa "thập tài, lộc phát".

Mercedes-Benz C 200 Elegance 2009 sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.581 x 1.770 x 1.447 (mm), trục cơ sở đạt 2.760mm. Xe được trang bị động cơ I4, dung tích 1.8L sản sinh công suất 180 mã lực tại 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn 270Nm từ dải tua máy 1.800-4.600 vòng/phút.





86.000km trong 11 năm là một một con số ở mức độ trung bình. Khoang nội thất của chiếc Mercedes-Benz C 200 Elegance đã cho thấy sự xuống cấp nhẹ. Xe được trang bị ghế bọc da chỉnh điện, nhớ vị trí. Màn hình được giấu dưới tap-lô kết nối bluetooth, AUX, USB, MP3, phía dưới là đầu CD 6 đĩa.

Chiếc Mercedes-Benz C 200 Elegance 2009 đang được chào bán với giá 368 triệu đồng, rẻ hơn 15 triệu so với mẫu Kia Morning AT Luxury 2020. Mức giá trên có thể coi là khá rẻ so với một chiếc xe sang sở hữu biển số "phong thuỷ". Tuy nhiên, người mua cũng nên cân nhắc về một chiếc xe chuẩn bị bước sang năm tuổi thứ 12. Còn với những ai đủ kinh nghiệm hay đơn giản chỉ muốn sưu tầm những chiếc xe biển số đẹp, đây sẽ là một lựa chọn đáng lưu tâm.