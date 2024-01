Sân Khalifa International (thành phố Al-Rayyan) với sức chứa 45.857 chỗ ngồi. Đây là nơi diễn ra các màn đọ sức giữa UAE vs Hong Kong (bảng C), Ả Rập Saudi vs Oman (bảng F), Hong Kong vs Iran (bảng C), Qatar vs Trung Quốc (bảng A), Jordan vs Bahrain (bảng E) và 1 trận vòng 1/8. Ảnh: Time Out Doha.