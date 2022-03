Chiến sự Nga - Ukraine đẩy giá phân bón thế giới tăng 8-12%, Việt Nam phải nhập bao nhiêu phân bón mới đủ?

Hàng năm, Việt Nam sử dụng trung bình trên 10 triệu tấn phân bón sản xuất công nghiệp. Năm 2020, lượng phân bón sản xuất công nghiệp sử dụng là 10,23 triệu tấn (7,6 triệu tấn phân bón vô cơ và 2,63 triệu tấn phân bón hữu cơ), ngoài ra có khoảng 17 triệu tấn phân bón hữu cơ do nông hộ tự sản xuất để sử dụng từ các nguồn phụ phẩm sẵn có từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản.

Năm 2021, lượng phân bón sản xuất công nghiệp sử dụng là 10.709.201 tấn (tăng 478.131 tấn, tương đương tăng 4,67% so với năm 2020). Trong đó, lượng phân vô cơ 7.812.375 tấn (tăng 211.305 tấn, tương đương tăng 2,78% so với năm 2020), lượng phân bón hữu cơ 2.896.826 tấn (tăng 262.685 tấn, tương đương tăng 10% so với 2020).