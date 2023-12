Chiến tranh Ukraine vạch trần sự thật về thiết bị quân sự phương Tây

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đang phải đối mặt với tổn thất đáng kể trên chiến trường và cuộc phản công của nước này đã không gây được ấn tượng với các đối tác phương Tây. Ảnh Getty

Phát biểu trong cuộc họp ngày 19/12 tại Moscow, ông Putin chỉ ra rằng lực lượng Kiev đang gặp phải những vấn đề này mặc dù đã nhận được thiết bị quân sự cao cấp của phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết trong cuộc họp rằng Kiev đã mất hơn 14.000 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự tại nước này.

"Huyền thoại về khả năng bất khả xâm phạm của thiết bị quân sự phương Tây đã sụp đổ", ông Putin nói.

Trong suốt cuộc xung đột Ukraine, các nước như Mỹ, Đức, Pháp, Anh đã cung cấp cho Kiev hàng trăm thiết bị quân sự hạng nặng hiện đại do phương Tây sản xuất như xe tăng Leopard 2, xe tăng Abrams và Challenger, bộ binh Bradley. xe chiến đấu, và nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã nhiều lần thông báo về việc phá hủy hoặc thu giữ loại khí tài này, vốn thường được truyền thông phương Tây ca ngợi là vượt trội hơn bất cứ thứ gì Nga cung cấp.

Đầu tháng này, binh lính Nga ở Ukraine được cho là đã thu giữ thêm một lô thiết bị hạng nặng khác do Mỹ và Đức sản xuất. Trong một video do nhà báo Nga Vladimir Soloviev đăng tải, người ta có thể thấy quân đội Nga đang tiếp cận một chiếc xe tăng Leopard 2A4, chiếc xe này dường như đã bị các nhà điều hành Ukraine bỏ rơi vì lý do không thể vận hành được.

Vào tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn tổ chức một cuộc triển lãm vũ khí phương Tây thu được gần Moscow, trưng bày mọi thứ từ xe bọc thép chở quân M-113 của Mỹ và xe CV90-40 của Thụy Điển cho đến xe tăng bánh lốp AMX-10RCR của Pháp và xe bọc thép Bushmaster của Australia. Tổng cộng, cuộc triển lãm trưng bày hơn 870 loại vũ khí bị lực lượng Nga thu giữ, bao gồm cả các mẫu thiết bị do Liên Xô và Ukraine sản xuất.

Vào tháng 7, Tổng thống Putin cũng tuyên bố rằng vũ khí phương Tây thu được sẽ "được thiết kế ngược" để áp dụng bất kỳ công nghệ nào có thể trở thành có ích cho lực lượng Nga.