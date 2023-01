Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày ông Công ông Táo: Giá rẻ hơn năm trước cả chục lần

Rạng sáng 14/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch) đồng hồ điểm 4 giờ, chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra cảnh tấp nập bởi các tiểu thương, lái buôn, người dân tìm tới mua cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.



Cảnh người mua bán tấp nập tại chợ cá Yên Sở sáng ngày 14/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch). Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, vào rạng sáng nay, tại chợ cá Yên Sở, hàng trăm tiểu thương đã có mặt để nhận cá chép đỏ từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... vận chuyển về. Cá sau đó sẽ được bán và phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội. Theo quan sát, để buôn may bán đắt, nhiều thương lái từ các chợ khác đổ về đây từ rất sớm, tự tay lựa chọn những con cá chép đỏ đẹp và khoẻ mạnh.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày ông Công ông Táo. Clip: Gia Khiêm

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Q. (42 tuổi) cho biết đã buôn bán cá ở chợ này đến nay hơn 10 năm. Theo chị Q., mọi năm vào ngày này lượng người mua cá cúng ông Công ông Táo rất đông, đặc biệt vào sáng ngày 22, 23/12 âm lịch, lượng người mua nhiều nhất.

Theo nhiều tiểu thương năm nay giá cá chép đỏ chỉ từ 40-60 nghìn đồng/kg. Loại đẹp khoảng 70-80 nghìn đồng/kg. Ảnh: Gia Khiêm

Cá chép đỏ được vận chuyển từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... về. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Q. cho biết, cá chép được nhập từ nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương... So với năm trước giá cá chép đỏ năm nay giảm cả chục lần.

"Năm nay số lượng cá đổ về chợ lớn chính vì thế giá khá rẻ. Nếu như năm trước vào thời điểm rạng sáng 23 tháng Chạp cá chép bán buôn tại chợ có giá 300-400 nghìn đồng/kg thì nay chỉ còn 40-60 nghìn đồng/kg. Cao lắm thì chỉ khoảng 70 nghìn đồng/kg. Năm ngoái vào ngày này tôi bán cả tấn cá nhưng hôm nay chỉ bán được 500-600 kg", chị Q. chia sẻ.

Một góc chợ Yên Sở rực đỏ màu cá chép. Ảnh: Gia Khiêm

Anh Nguyễn Văn Ch. (tiểu thương bán cá lâu năm tại chợ) cho biết, giá cá chép năm nay rẻ hơn nhiều so với năm trước. Năm ngoái, có thời điểm cá chép lên đến 300 nghìn đồng/kg thì năm nay dao động từ 40-60 nghìn đồng/kg tuỳ loại xấu đẹp.

Cá chép đỏ được người dân mua về sau đó sẽ được cúng và thả phóng sinh vào ngày 23 tháng chạp. Ảnh: Gia Khiêm

"Năm ngoái, do có dịch bệnh Covid-19 nên giá cá tăng cao. Năm nay, tình hình ổn định, người dân nuôi nhiều dẫn đến nguồn cung dồi dào trong khi ít khách mua nên giá cá giảm nhiều lần so với năm trước", anh Ch. nói. Việc giá cá giảm mạnh khiến anh và một số tiểu thương khác không có lãi do đã đặt cá từ trước.

Trực tiếp nhập cá về bán ở huyện Thường Tín, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Dung chia sẻ, so với năm trước giá cá chép năm nay giảm nhiều lần. "Năm nay tôi bán được ít hơn. Cá chép nhập vào chỉ 65 nghìn đồng/kg loại nhỏ đẹp, loại cá chép to 30 nghìn đồng/kg", bà Dung nói.

Theo kinh nghiệm của chị nhiều tiểu thương chợ cá Yên Sở, cá chép đỏ Tam Dương là loại đẹp nhất. Người dân đi chọn mua cá cúng táo quân thì nên lưu ý một số điểm như: chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi. Khi mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng… để đưa tiễn ông Công ông Táo về trời.

"So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn", một tiểu thương chia sẻ.