"Chờ đến bao giờ nữa mới cho học sinh Hà Nội trở lại trường?"

Theo hướng dẫn, có tổng số 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: Đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn, ngược lại, số tiêu chí không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trường học càng không an toàn.

Nếu đạt từ 12 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt: Trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn.

Đạt từ 8 đến 11 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức đạt: Trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Nếu đạt từ 7 tiêu chí trở xuống: Trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.