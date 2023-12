Chở pháo lậu từ Kiên Giang qua An Giang bị công an bắt

Sáng ngày 25/12, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị vừa triển khai lực lượng bắt quả tang một đối tượng đang trên đường đi bán pháo nổ, tang vật thu giữ hơn 4.200 quả pháo hình trái bóng.



Theo đó, khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 24/12, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, khi đến khu vực khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, Tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên, phát hiện Nguyễn Văn Thuận (SN 1994, trú tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 93B1-192.15, nghi vấn vận chuyển pháo nổ nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Nguyễn Văn Thuận cùng tang vật bị bắt tại hiện trường. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong 2 ba lô trên xe Thuận điều khiển có chứa 3.306 quả pháo hình trái bóng.



Tại cơ quan Công an, bước đầu Thuận khai nhận: Số pháo trên Thuận đang trên đường đem đến TP.Long Xuyên bán lại kiếm lời, nhưng chưa kịp giao thì bị bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 950 quả pháo hình trái bóng.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật cùng phương tiện, để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.