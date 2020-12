Chơi cầu trượt của trường mầm non, bé gái 4 tuổi nhập viện

Chiều ngày 3/12, một lãnh đạo công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra sự việc một bé gái 4 tuổi không may gặp nạn trong khuôn viên trường mầm non Đông La 2, huyện Hoài Đức phải nhập viện cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan công an vẫn chưa có kết luận điều tra cuối cùng. Khi sự việc xảy ra nhà trường thường xuyên cập nhật tình hình, thăm hỏi động viên gia đình.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Facebook)

Theo báo cáo của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức, khoảng 9h30 ngày 30/11, sau giờ hoạt động chung của lớp 4 tuổi B3, 2 giáo viên chủ nhiệm lớp cho cả lớp ra hoạt động ngoài trời.

Trong quá trình vui chơi tự do cháu Trần Thị Tr. (4 tuổi) và các bạn chơi tại cầu trượt xoáy ốc. Vì trời lạnh cháu mặc áo ấm có buộc dây mũ áo và trong quá trình trượt dây mũ áo của trẻ đã mắc vào ốc vít của ống cầu trượt.

Khi giáo viên phát hiện cháu Tr. mắc dây mũ vào ốc vít đã kịp đỡ cháu và sơ cứu trẻ đồng thời cùng nhân viên y tế đưa cháu đi Trạm y tế xã. Tại trạm y tế sau khi được các bác sĩ sơ cứu cháu khóc to thở bình thường và được kết luận cơ bản ổn định.

Do lo lắng cho sức khoẻ của con gái, phụ huynh sau đó yêu cầu muốn chuyển con ra Bệnh viện Hà Đông để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ kết luận các chỉ số ổn định và đề nghị nhập viện để theo dõi nhưng phụ huynh có nguyện vọng chở ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Trên đường đi cháu Tr. có biểu hiện nôn chớ.

Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương bác sĩ thăm khám chuyển cháu đến Khoa hồi sức cấp cứu để theo dõi tiếp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức đã chỉ đạo, yêu cầu nhà trường tích cực phối hợp cùng gia đình trong việc điều trị sức khoẻ của cháu bé và tiếp tục động viên gia đình.

Phòng yêu cầu giáo viên làm bản tường trình sựu việc xảy ra với cháu bé đồng thời đề nghị Ban giám hiệu nhà trường báo cáo nhanh tình hình xảy ra sự việc. Bên cạnh đó đề nghị nhà trường triệu tập hội đồng sư phạm nhắc nhở quán triệt 100% giáo viên tại trường về việc đảm bảo an toàn cho học sinh.

Một lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện cháu bé đang được theo dõi và điều trị tích cực. Tuy nhiên, phía bệnh viện không thể nói trước được điều gì, các bác sĩ đang dốc sức để điều trị cho cháu bé.