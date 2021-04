Chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - thua kiện

Chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh bị kiện

Ngày 13/4, TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp thành viên công ty với người quản lý công ty về thành lập, hoạt động, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp. Tòa đã hủy quyết định "cá biệt" giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Diễm Kiều và bị đơn là ông Đỗ Tịnh (chồng của bà Phan Thị Mỹ Thanh - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai).

Một dự án của Công ty Cường Hưng.

Tại toà, phía bà Diễm Kiều trình bày: "Năm 2007, ông Đỗ Tịnh lập Công ty TNHH MTV Song Khuê và đến tháng 2/2008 đổi tên thành Công ty CP đầu tư Song Khuê, với 3 cổ đông cam kết góp vốn gồm ông Đỗ Tịnh 90 tỷ đồng (40%), bà Lữ Thị Thanh Xuân 67,5 tỷ đồng (30%), bà Nguyễn Thị Diễm Kiều 67,5 tỷ đồng (30%). Ông Tịnh được giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Sau đó, bà Kiều góp hơn 50,218 tỷ đồng, bà Xuân góp đủ 67,5 tỷ đồng và ông Tịnh nhận tiền, ghi phiếu thu đóng dấu công ty nhưng không cấp giấy chứng nhận góp vốn theo quy định. Ngày 15/8/2008, tên công ty được đổi thành Công ty TNHH Cường Hưng.

Đến giữa tháng 5/2010, bổ sung 2 thành viên góp vốn là bà Trần Thị Tâm Lynh và ông Huỳnh Văn Nghĩa. Cơ cấu vốn góp thay đổi, ông Tịnh góp 36 tỷ đồng (16%), bà Lynh góp 36 tỷ đồng (16%), ông Nghĩa góp 18 tỷ đồng (8%), còn bà Xuân và bà Kiều mỗi người vẫn góp 67,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bộ hồ sơ xin thay đổi lần 6 này để nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, đều do ông Tịnh tự lập, tự giả chữ ký tên bà Kiều và bà Xuân trong biên bản họp Hội đồng thành viên (HĐTV).

Bởi trên thực tế bà Lynh, ông Nghĩa không có vốn góp mà do ông Tịnh tự tạo ra hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (CNVG). Bởi lẽ ông Tịnh không góp 90 tỷ đồng như cam kết, nhưng lại lập 4 hợp đồng CNVG vào ngày 2/5/2010 và 28/10/2010 để CNVG cho ông Nghĩa, bà Lynh và sau đó mua lại từ 2 người này.

Đến lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 vào ngày 8/11/2010, kết nạp thành viên mới. Ông Tịnh góp 90 tỷ đồng (40%), bà Kiều góp 110,250 tỷ đồng (49%), con ông Tịnh là bà Đỗ Phan Duy Khuê góp 24,750 tỷ đồng (11%). Toàn bộ hồ sơ cũng do ông Tịnh tự lập nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT, chữ ký và tên bà Kiều, bà Xuân trong biên bản họp HĐTV ngày 28/10/2010, điều lệ thay đổi lần thứ 3 ngày 4/11/2010 và hợp đồng CNVG đều giả mạo.

Cụ thể, để hợp thức hóa hồ sơ xin thay đổi giấy CNĐKKD, ngày 28/10/2010 ông Tịnh tự lập 4 hợp đồng CNVG: Hợp đồng bà Xuân chuyển nhượng cho bà Kiều 42,750 tỷ đồng (19% vốn điều lệ); hợp đồng bà Xuân chuyển nhượng cho bà Khuê 24,750 tỷ đồng (11% vốn điều lệ); hợp đồng bà Lynh chuyển nhượng cho ông Tịnh toàn bộ 36 tỷ đồng (16% vốn điều lệ); hợp đồng ông Nghĩa chuyển nhượng cho ông Tịnh toàn bộ vốn góp 18 tỷ đồng (8% vốn điều lệ).

Căn cứ 4 hợp đồng giả mạo nêu trên, ông Tịnh soạn tiếp thông báo thay đổi nội dung ĐKKD, ký tên đóng dấu công ty gửi Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai xin thay đổi 3 nội dung: Thay đổi thành viên; thay đổi danh sách thành viên bà Xuân, bà Lynh, ông Nghĩa chuyển nhượng hết vốn góp nên rút khỏi công ty, kết nạp bà Khuê; thay đổi tỷ lệ góp vốn: Ông Đỗ Tịnh góp 90 tỷ đồng (40%), bà Kiều góp 110,250 tỷ đồng (49%), bà Khuê 24,750 tỷ đồng (11%).

Ngoài ra, ông Tịnh lập khống biên bản họp HĐTV ngày 28/10/2010, tự thông qua điều lệ, ký giả chữ ký của bà Kiều và bà Xuân, tự lập giấy chứng nhận góp vốn cho con gái mình là bà Khuê. Trên cơ sở hồ sơ giả mạo nêu trên, Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT cấp giấy CNĐKKD thay đổi lần thứ 8 theo nội dung đề nghị của ông Tịnh. Mục đích ông Tịnh làm khống hồ sơ xin thay đổi giấy CNĐKKD lần thứ 8 nhằm loại tên bà Xuân ra khỏi công ty và chiếm vốn của bà Xuân sang cho con gái ông Tịnh là bà Khuê.

Thực tế ông Tịnh không góp 90 tỷ đồng (tỷ lệ 40%) vào công ty như cam kết, con gái ông Tịnh là bà Khuê cũng không góp vốn nhưng vẫn có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với sở hữu 11% vốn điều lệ. Để hợp thức hóa số tiền góp vốn của mình, ông Tịnh tạo ra 4 hợp đồng chứng nhận vốn góp lòng vòng giả tạo ngày 2/5/2010 và 28/10/2010 giữa ông Tịnh với ông Nghĩa, bà Lynh.



Thêm một dự án lớn của Cường Hưng tại Đồng Nai

Khi có nghi ngờ về tài chính công ty, chúng tôi yêu cầu ông Tịnh triệu tập cuộc họp để thông qua báo cáo năm và cần làm rõ vấn đề vốn góp, nhưng ông Tịnh không thực hiện".

"Đến năm 2017, khi Liên Hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) làm đơn tố cáo ông Tịnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh (vợ ông Tịnh) trong việc tranh chấp hợp đồng đầu tư (chiếm đoạt tiền của Donacoop thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư dự án), Thanh tra Chính phủ đã thanh tra toàn bộ dự án và việc thành lập, hoạt động của Công ty TNHH Cường Hưng.

Tại kết luận thanh tra số 195/KL-TTCP ngày 2/2/2018 (KLTT số 195 - PV) của Thanh tra Chính phủ nêu rõ những sai phạm nghiêm trọng của ông Tịnh trong việc thành lập, điều hành công ty.

Từ đó bà Kiều mới có đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh sai phạm của ông Tịnh trong suốt quá trình điều hành doanh nghiệp, giả mạo toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh để thay đổi, bổ sung thành viên ảo nhằm chiếm đoạt vốn góp của các thành viên công ty", bà Nguyễn Thị Anh - đại diện cho bà Kiều khẳng định trước tòa.

Thua kiện

Từ các căn cứ trên, bà Kiều đề nghị toà tuyên bố vô hiệu các hợp đồng chứng nhận góp vốn mà ông Tịnh tự ý giả mạo chữ ký bà Kiều; tuyên huỷ 6 biên bản họp HĐTV vì giả chữ ký của bà Kiều. Xoá tư cách thành viên của ông Đỗ Tịnh trong Công ty TNHH Cường Hưng do vi phạm nghĩa vụ góp vốn, vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty, không công nhận ông Đỗ Tịnh là Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc công ty. Xoá tư cách thành viên của bà Đỗ Phan Duy Khuê trong Công ty TNHH Cường Hưng do hợp đồng CNVG giả mạo chữ ký của bà Xuân. Huỷ toàn bộ các giấy CNĐKKD Công ty TNHH hai thành viên trở lên thay đổi từ lần 6 đến lần thứ 11 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Cường Hưng, vì toàn bộ hồ sơ do ông Tịnh giả chữ ký của bà Kiều…

HĐXX đã chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu kiện của bà Kiều.

Còn phía đại diện cho ông Đỗ Tịnh và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (bà Khuê, ông Nghĩa, bà Lynh, Công ty TNHH Cường Hưng) đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án, không giải quyết các yêu cầu của nguyên đơn vì đã hết thời hiệu khởi kiện.

Nhưng, từ các chứng cứ thu thập được, HĐXX khẳng định các yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Diễm Kiều có căn cứ. Ông Tịnh chưa có chứng cứ nào chứng minh ông góp 90 tỷ đồng, vì không thể hiện trong báo cáo tài chính công ty, nên ông Tịnh không có vốn góp để chuyển nhượng cho ông Nghĩa, bà Lynh. Các hợp đồng chứng nhận góp vốn là giả tạo, gian dối, vi phạm điều cấm của pháp luật nhằm che giấu việc không góp vốn.

Đối với các biên bản họp HĐTV, tòa án khẳng định ông Tịnh thừa nhận nhân viên công ty ký chữ ký của bà Kiều để hợp thức hóa hồ sơ cho các lần đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Còn hợp đồng chứng nhận góp vốn từ bà Xuân sang bà Khuê được giám định chữ ký của bà Xuân là giả…

Cuối cùng, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên chấp nhận tất cả yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Thị Diễm Kiều đưa ra.