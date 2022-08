Chồng đâm trọng thương chủ nợ của vợ

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Quang Đạt (trú tại phường Hải Sơn) bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Các đối tượng Đinh Xuân Hùng, Lê Đức Tuấn (đều trú phường Vạn Hương, cùng quận Đồ Sơn) bị khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho biết, vào sáng 17/7, Công an phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn tiếp nhận tin báo của Nguyễn Quang Đạt, về việc có một nhóm đối tượng đến nhà anh Đạt gọi tìm vợ anh vào ban đêm, sau đó chửi bới và dùng hung khí đập phá phía ngoài, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào...

Các đối tượng Đinh Xuân Hùng và Lê Đức Tuấn.

Sau đó Công an phường Hải Sơn lại tiếp tục nhận được tin báo về việc, anh Đinh Đình Trường (SN 1983), cùng trú phường Hải Sơn, bị Nguyễn Quang Đạt đâm trọng thương trong khi đi đòi nợ.

Qua xác minh thông tin, công an xác định, chị Đ.T.T là vợ Nguyễn Quang Đạt có vay số tiền 15 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày của Đinh Đình Trường. Do chị Đ.T.T không có khả năng thanh toán nên Trường đã nhiều lần tìm chị Đ.T.T để đòi nợ.

Đối tượng Nguyễn Quang Đạt và con dao dùng để gây án.

Đêm 17/7, Trường cùng Đinh Xuân Hùng, Lê Đức Tuấn, Hoàng Tuấn Thanh, Nguyễn Hồng Quân (đều trú tại phương Vạn Hương, quận Đồ Sơn) và đối tượng Hà (chưa xác định rõ danh tính, địa chỉ) đi trên 3 xe máy đến nhà chị Đ.T.T để đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, Nguyễn Quang Đạt đã lấy 1 con dao dạng gấp, đâm một nhát từ phía sau lên vào mạn sườn bên phải của Trường, sau đó bỏ chạy vào nhà.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi cố ý gây thương tích, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Hùng và Lê Đức Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.