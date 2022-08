TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Luật sư bị chém đã tử vong; nghi án vờ bán sắt vụn để giết, cướp

Luật sư bị chém đã tử vong, công an đang truy bắt nghi can

Sáng 3/8, nguồn tin của Dân Việt cho biết, luật sư T.V.H. (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang; thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi luật sư T.V.H. nhập viện cấp cứu. Ảnh: P.V



Trước đó, đại diện Bệnh viện Quân dân y Miền Đông cho biết, chiều 31/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.V.H. (41 tuổi), nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên người có vết chém, hôn mê sâu, mất máu nhiều.

Các bác sĩ nỗ lực hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đã có mạch trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng bị chém, mạch, huyết áp bằng 0. Bệnh viện đã bật ngay quy trình báo động đỏ, nỗ lực phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Công an TP.Thủ Đức xác nhận, có vụ một luật sư bị chém. Nạn nhân thương tích nặng nên không thể khai chi tiết. Cơ quan công an đã xác định được nghi can gây án và đang tổ chức truy bắt.

Nghi án 2 thanh niên vờ bán sắt vụn để giết người, cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay đã bắt được 2 nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tối hôm trước tại TP.Từ Sơn (Bắc Ninh). Lực lượng chức năng đang áp giải 2 người này từ Lai Châu về nơi gây án và làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Lai Châu thông tin, ngay khi nhận được tin báo đã huy động cán bộ chiến sĩ, bắt giữ 2 nghi phạm một cách bất ngờ và không để chúng chống trả. Quá trình diễn ra an toàn, không ai bị thương vong.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án mạng.

Vụ án xảy ra tối 2/8, nạn nhân là bà B (quê Sóc Sơn, Hà Nội), làm nghề thu mua đồng nát ở Từ Sơn. Cơ quan chức năng cho hay, khoảng 19 giờ cùng ngày, chồng bà ra ngoài chở sắt cho khách, còn nạn nhân ở cửa hàng một mình, chờ 2 nam thanh niên hẹn bán đồng nát trước đó.

Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, chồng bà B quay lại cửa hàng, thấy có vệt máu kéo dài từ khu vực sân vào trong phòng nên đi theo và phát hiện vợ đã tử vong với vết đâm trên bụng.

Ông sau đó thông báo sự việc cho mọi người đồng thời kiểm tra đồ đạc, thấy bị mất một ví đựng 14 triệu đồng và một số trang sức bằng vàng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay khi đưa 2 nghi phạm về trụ sở sẽ làm rõ nhân thân `rồi cung cấp thông tin chi tiết.

Bắt nghi phạm bóp cổ người tình đến tử vong

Sáng 3/8, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (38 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Tiến (38 tuổi, ngụ Bình Dương) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức bắt do có hành vi giết người. Ảnh minh họa

Trước đó, tối 2/8, Tiến đến khu nhà trọ trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức tìm chị Lê Thị T. (38 tuổi) đang thuê trọ ở tại đây cùng con riêng.

Khoảng 22h30 cùng ngày, trong lúc Tiến tìm gặp được chị T., cùng nhau nói chuyện thì người đàn ông bất ngờ dùng tay bóp cổ chị T.

Chị T. bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau đó, Tiến bị công an bắt giữ.

Nguồn tin cho hay, Tiến sống với chị T. như người tình trong 2 năm qua tại khu vực này.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nam ca sĩ Chế Phi bị đánh hội đồng nằm bất tỉnh trên sàn nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/8, ca sĩ Chế Phi xác nhận, vừa bị một nhóm thanh niên xăm trổ hành hung tại thang máy chung cư Mỹ Đức (phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) khi vừa đi từ nhà giữ xe lên.

Ca sĩ Chế Phi bị đánh hội đồng nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Clip: NVCC

Theo Chế Phi, tại cửa ra vào nhà xe thì xảy ra tranh cãi với một cư dân khác cũng đang vào nhà xe. Sau đó, người kia điện thoại gọi một số giang hồ ở gần đó lại đuổi đánh.

Vết thương trên đầu ca sĩ Chế Phi khá nặng, hai mắt tụ máu. Ảnh: NVCC

Người thân của Chế Phi cho biết, thời điểm trên, Phi (đang say) đi cùng một người bạn điều khiển xe máy vào nhà giữ xe chung cư. Khi xảy ra cự cãi, Phi đã nhặt một cục đá để tự vệ và bỏ chạy về phía thang máy nhưng nhóm này vẫn đuổi theo cùng nhau tấn công Phi.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, lúc 1h11 phút ngày 3/8, ca sĩ Chế Phi và một người đàn ông xảy ra xô xát. Vài giây sau, thêm hai thanh niên xăm trổ, đội nón bảo hiểm xông vào đánh hội đồng nam ca sĩ. Phát hiện sự việc, một bảo vệ chạy đến can ngăn nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh thêm nhiều phát vào vùng đầu của nạn nhân.

Nam ca sĩ lúc này bị đánh nằm bất động trên nền nhà. Người thân nam ca sĩ cho hay, người gọi giang hồ đến hành hung ca sĩ Chế Phi ở lô D2 chung cư.

Chế Phi cho biết thêm đang đợi kết quả xác định thương tật từ bệnh viện. Bước đầu, người này bị thương ở vùng tay, chân và hai mắt khá nặng.

Cũng theo người thân của Chế Phi, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, nam ca sĩ do bị thương và say nên chưa làm việc được với cơ quan chức năng.

Xét xử vụ “thiếu gia” Tô Nhựt Khanh chủ mưu bắn người: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/8, TAND tỉnh Long An tiếp tục phiên xét xử Tô Nhựt Khanh cùng đồng phạm trong vụ bắn trùm giang hồ Đào Quốc Liêu (48 tuổi) tiếp tục với phần xét hỏi. Lần lượt trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, Tô Nhựt Khanh cùng các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng của VKS truy tố.

"Thiếu gia" Tô Nhựt Khanh (thứ 2 phải qua) bị đề nghị án tử hình. Ảnh: Thiên Long

Đồng thời, các bị cáo đã thực hiện bồi thường khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại. Tại phần xét hỏi, phía gia đình bị hại cũng đề nghị hội đồng xét xử, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Quang cảnh bên ngoài phiên xét xử "thiếu gia" Tô Nhựt Khanh. Ảnh: Thiên Long

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, phạm tội 2 lần trở lên, cần phải xử lý nghiêm.

Về mức án đối với các bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội giết người, mức án từ 6-7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Trần Trung Thành bị đề nghị mức án tử hình về tội giết người, 3-4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Lê Thanh Phúc bị đề nghị mức án từ 18-20 năm tù về tội giết người, 2-3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, trong vụ án này, các bị cáo Thiện, Lộc đề nghị mức án từ 1 đến 2 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Vũ bị đề nghị mức án 6 tháng đến 9 tháng về tội che giấu tội phạm, 1-2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng, bước vào phần nghị án.