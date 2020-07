Chốt lời khi giá vàng lên đỉnh, chứng khoán nhiều biến động: Nên rút tiền "đổ" vào bất động sản?

Giá vàng tăng kỷ lục, chứng khoán nhiều biến động

Trong quý 2 vừa qua, giá vàng và thị trường chứng khoán đang phục hồi với nhiều tín hiệu tích cực, thậm chí có nhiều biến động khi giá vàng vượt ngưỡng 50 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát, đến cuối tháng 4/2020, thời điểm kết thúc giãn cách xã hội do dịch Covid-19, chỉ số Vn-index của thị trường chứng khoán đạt 795 điểm, thoát xa mức đáy hồi cuối tháng 3 (663 điểm) sau đó đạt đỉnh 900 điểm vào đầu tháng 6 và tăng giảm không đáng kể cho đến nay. Hiện tại, chỉ số này đang dao động quanh mốc 780 điểm.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường MBSecurities, mức định giá cân bằng của thị trường chứng khoán hiện xoay quanh ngưỡng P/E 12,5 lần, cận trên là mức 15,1 lần và cận dưới là 10 lần. Do vậy, đây là giai đoạn nhà đầu tư rất cần sự kiên nhẫn. Các nhịp điều chỉnh sẽ mở ra cơ hội mua tại vùng định giá hấp dẫn cho một chu kỳ đầu tư mới trong trung và dài hạn.

Giá vàng liên tục tăng, vượt mức 50 triệu đồng/lượng.

Còn đối với giá vàng, hồi giữa tháng 3 có một đợt giảm sâu xuống 1,481 USD/ounce, sau đó tiếp tục tăng mạnh vào khoảng giữa tháng 4/2020 ở mức 1,769 USD/ounce và tiếp tục biến động với mức tăng cao nhất đạt 1,785 USD/ounce thời điểm cuối tháng 6.

Giá vàng hiện nay cao tương đương giá vàng thời điểm sốt ở đầu năm 2020 và đạt mức cao nhất trong vòng 8 năm qua. Tuy nhiên, thị trường vàng hiện đang khá trầm lắng do thời điểm này những nhà đầu tư kịp bắt đáy giai đoạn trước đang có xu hướng tranh thủ bán ra.

Đến sáng 14/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.799 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.818 USD/ounce. Trên thị trường thế giới trở lại xu hướng tăng bất chấp áp lực chốt lời gia tăng khi vàng lên đỉnh cao 9 năm.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu dự báo, nếu dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài trên thế giới, giá vàng có thể đạt 1.800 USD/ounce; giá vàng trong nước có thể lên tới 55 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khi giá vàng đã ở ngưỡng khá cao như hiện nay, chỉ những người chủ động dòng tiền mới nên mua vào và xác định đầu tư trung dài hạn, đầu tư lướt sóng sẽ có nhiều rủi ro.

Bất động sản có là kênh đầu tư an toàn?

Khảo sát thị trường từ các đơn vị nghiên cứu cho thấy, thị trường bất động sản vẫn diễn biến tương đối ổn định. Từ đầu năm đến nay, nếu thị trường vàng và chứng khoán đều liên tục biến động thì bất động sản chỉ giảm giá nhẹ ở phân khúc thương mại, loại hình căn hộ; bất động sản tầm trung giá vẫn đi ngang hoặc tăng nhẹ.

Theo DKRA Vietnam, trong quý 2 phân khúc đất nền có 3 dự án ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 193 nền, tăng 10% so với nguồn cung mới của quý 1/2020.

Đối với phân khúc căn hộ, ghi nhận có tín hiệu hồi phục tích cực, có 15 dự án được mở bán, bao gồm 5 dự án mới và 10 dự án trước đó triển khai giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường khoảng 2,425 căn, tăng 56.8% so với quý 1, giảm 6.3% so với cùng kỳ năm 2019. Lượng tiêu thụ trên nguồn cung mới tích cực, đạt khoảng 72.8% (1,765 căn), tăng 54% so với quý 1 nhưng giảm khoảng 13.8% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia đánh giá, thị trường BĐS vẫn là kênh đầu tư án toàn. Ảnh: V.D

Điều này cho thấy tâm lý thị trường chịu tác động rất lớn từ tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Bởi lẽ bản chất của đợt suy thoái lần này không đến từ sự đổ vỡ nội tại nền kinh tế, hệ thống ngân hàng hay bong bóng bất động sản nên sự phục hồi sẽ đến nhanh hơn khi dịch bệnh được kiểm soát.

Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt nhất, kinh tế tăng trưởng dương với các cân đối vĩ mô ổn định, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và đầu tư cơ sở hạ tầng… nên bất động sản vẫn là ngành có nhiều triển vọng tích cực trong dài hạn.

Hơn nữa, nhu cầu nhà ở tại hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM còn rất lớn. Thời gian tới, bất động sản chung cư và bất động sản khu công nghiệp vẫn có nhiều triển vọng trong ngắn và trung hạn, trong khi bất động sản bán lẻ, nghỉ dưỡng và cho thuê văn phòng tiếp tục khó khăn.

Các chuyên gia đánh giá, đầu tư bất động sản vẫn là kênh bền vững, thậm chí vẫn có nhu cầu cao trong thời gian tới.

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán rút tiền ra và có thể sẽ chuyển hướng sang bất động sản, bởi họ không có nhiều sự lựa chọn, trong bối cảnh thị trường vàng trồi sụt thất thường còn bất động sản có mức độ kỳ vọng tăng giá tốt hơn.

Sáu tháng cuối năm vẫn là giai đoạn có nhiều khó khăn nhưng giá bất động sản khó giảm sâu, chỉ dưới mức 5%. Trường hợp thị trường phục hồi tốt có thể đạt biên độ tăng giá từ 10-15% trong giai đoạn rất dài. Do đó nhà đầu tư bất động sản cần xác định đầu tư dài hạn để có biên độ tăng giá tốt hơn, còn trong ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh.