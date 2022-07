Chris Rock khẳng định mình không phải nạn nhân của Will Smith

Mới đây, Chris Rock đã đề cập đến cái tát tai tiếng của Will Smith trong một chương trình hài kịch tại Trung tâm Nghệ thuật Ngân hàng PNC ở Holmdel, New Jersey, Mỹ. Nam diễn viên hài hiện đang lưu diễn khắp đất nước cùng với Kevin Hart. Chris Rock khẳng định rằng anh không phải là nạn nhân, nhưng rõ ràng anh rất đau khi bị Will Smith tát trên sân khấu lễ trao giải Oscar năm 2022.

"Bất cứ ai cho rằng lời nói có thể gây tổn thương đều chưa bao giờ bị đấm vào mặt. Tôi không phải là nạn nhân. Tuy nhiên, nó đau thật sự. Nhưng tôi đã rũ bỏ điều đó và đi làm vào ngày hôm sau. Tôi không đến bệnh viện để khám gì cả", anh tếu táo trên sân khấu.

Chris Rock khẳng định anh không phải nạn nhân của Will Smith. (Ảnh: Independent).

Chris Rock đã có mặt ở hạng mục phim tài liệu hay nhất tại lễ trao giải Oscar 2022 vào tháng 3/2022 và khiến Will Smith cảm thấy xúc phạm khi nói đùa về cái đầu trọc của Jada Pinkett Smith. Pinket Smith bị chứng rụng tóc. Smith đáp lại bằng cách bước lên sân khấu và tát vào mặt Rock. Smith sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình và hét vào mặt Rock rằng: "Hãy bỏ tên vợ tôi ra khỏi cái miệng chết tiệt của anh".

Sự việc Will Smith tát Rock sau khi nam diễn viên hài đùa cợt về việc cạo trọc đầu của Jada Pinkett Smith là "điểm nóng" tại Hollywood trong một thời gian dài. Sau đó, Will Smith đã xin lỗi Chris Rock, kèm theo đó là việc xin rời Viện Hàn lâm.

Hội đồng Thống đốc của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã họp để thảo luận về hình thức xử phạt đối với nam diễn viên Will Smith, sau khi anh tát Chris Rock trong trao giải Oscars lần thứ 94. Quyết định cuối cùng của Viện Hàn lâm là cấm Will Smith tham gia tất cả các sự kiện của Viện Hàn lâm bao gồm cả giải Oscar trong 10 năm.

Smith, người xin rời khỏi Viện Hàn lâm vào tuần trước, đã trả lời ngay sau đó trong một tuyên bố rằng: "Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của Viện Hàn lâm".

"Danh sách những người tôi đã làm tổn thương rất dài và bao gồm Chris, gia đình anh ấy, nhiều bạn bè và những người thân yêu của tôi, tất cả những người có mặt và khán giả toàn cầu. Tôi đã phản bội lòng tin của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội ăn mừng của những người được đề cử và người chiến thắng khác vì công việc phi thường của họ. Tôi thực sự đau khổ".