Từ vụ Will Smith tát Chris Rock đến sự an toàn của các nghệ sĩ hài trên sân khấu

Theo Hollywood Reporter, trong vài năm trở lại đây, diễn viên hài là những người thường xuyên bị áp lực về an toàn trên sân khấu. Đầu tiên là việc xâm hại bản quyền khi nhiều khán giả thản nhiên quay phim, chụp ảnh để đưa nội dung độc quyền của người biểu diễn lên mạng xã hội. Chính vì thế, các buổi biểu diễn của nghệ sĩ lớn gần đây, điện thoại thường bị tịch thu ngay khi khán giả vào cửa.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không gian sáng tạo của nghệ sĩ hài ngày càng trở nên nguy hiểm theo nghĩa đen.



Will Smith tát Chris Rock tại Oscar 22. (Ảnh: IT).

Cả thế giới chấn động khi Will Smith hành hung Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 22 vào tháng 3 vừa qua. Trong một vụ vi phạm an ninh sân khấu khác, nữ diễn viên Olivia Wilde tại CinemaCon ở Las Vegas đã phải nhận một tờ giấy bí ẩn từ chồng cũ Jason Sudeikis, người vốn dĩ không được phép xuất hiện trong hậu trường. Gần đây nhất, Dave Chappelle bị tấn công bởi một người đàn ông có vũ trang.

Sau giải Oscar, một số người nổi tiếng bày tỏ lo ngại rằng hành động của Will Smith có thể dẫn đến các cuộc tấn công trên sân khấu khác. "Bây giờ, tất cả chúng ta phải lo lắng về việc ai muốn trở thành Will Smith tiếp theo đây", nữ diễn viên Kathy Griffin chia sẻ.

Sự lo lắng dường như là không có cơ sở bởi sự kiện giải Oscar có vẻ như một sự cố ngoại lệ gây sốc. Nhưng giờ đây với cuộc tấn công Dave Chappelle, mối lo ngại ngày càng tăng về sự an toàn của những người biểu diễn.

Curtis Shaw Flagg, chủ tịch của The Laugh Factory Chicago cho biết: "Chúng ta đang để các diễn viên hài thoải mái xuất hiện trên sân khấu mà không có sự bảo vệ nào. Chúng ta cho phép họ biểu diễn, nhưng không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng, họ được bảo vệ. Nhóm an ninh phải chịu trách nhiệm vì đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng những kẻ tấn công thậm chí không được phép xâm nhập. Đó là công việc duy nhất và họ đã thất bại hoàn toàn".

Dave Chappelle bị kẻ lạ mặt tấn công bằng dao. (Ảnh: Hollywoord Reporter).

Chủ sở hữu của Comedy Cellar, Noam Dworman không nghĩ rằng sự cố giải Oscar sẽ là nguồn cơn cho các cuộc xâm hại thân thể trên sân khấu đối với các diễn viên hài.

"Những gì đã xảy ra với Dave thực sự đáng lo ngại hơn nhiều so với Will Smith tát Chris Rock, nó đã vượt ra ngoài hài kịch. Đây không phải là một phản ứng tự phát từ cảm xúc. Vụ tấn công đã được tính toán trước một cách nguy hiểm, có thể nó là một phần của xu hướng bạo lực nói chung đang len lỏi trong nhiều phân tầng cuộc sống của người Mỹ. Tôi rất, rất vui vì anh ấy không sao", Noam nói.

Netflix đã đưa ra tuyên bố sau: "Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của người biểu diễn và chúng tôi bảo vệ mạnh mẽ quyền của các diễn viên hài được biểu diễn trên sân khấu mà không sợ bạo lực".

YouTube Theater, địa điểm tổ chức các chương trình Netflix Is a Joke sắp tới, đã đưa ra một tuyên bố cho biết: "YouTube Theater có hệ thống an ninh chặt chẽ tại tất cả các sự kiện để cung cấp trải nghiệm giải trí an toàn, thoải mái và thú vị".