Chủ cơ sở kinh doanh ở Long An cho người dân vùng hạn mặn mượn bồn chở nước, "ai cần cứ lấy"

Tấm lòng rộng mở của vợ chồng chủ công ty

Chị Phạm Trần Diễm Tiên (35 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An), chủ Công ty Cường Tiên bày tỏ: "Nhìn cảnh "khát nước" của người dân nhiều xã vùng hạ huyện Cần Giuộc mình thương họ rất nhiều. Công ty đã hỗ trợ một chuyến xe chở đầy nước, tới đây sẽ tiếp tục tham gia lần nữa, nhưng trước mắt cho mượn bồn để các đoàn từ thiện sử dụng".

Các loại bồn chứa nước Công ty Cường Tiên cho người dân huyện Cần Giuộc, Long An mượn dùng. Ảnh: Thiên Long

Nhân viên Công ty Cường Tiên cho biết, công ty bán các loại bồn 500 lít, 1.000 lít và 2.000 lít nước, để người dân địa phương mua về chứa nước sử dụng sinh hoạt trong gia đình vào mùa khô hạn. Tuy nhiên, suốt 3 tuần nay, công ty không bán mà chỉ để cho mượn, "ai cần cứ lấy".

Nhiều đoàn xe làm công tác từ thiện đã tìm đến huyện Cần Giuộc giúp dân. Ảnh: Thiên Long

"Nửa đêm điện thoại reo là biết không phải khách mua hàng, mà đó là hỏi mượn bồn. Chẳng hề do dự, giữ khuya khi anh em tài xế chạy xe tải đến là nhân viên công ty mở cửa, cùng khiêng từng cái bồn lên xe để họ chạy đi lấy nước sạch. Nhiều người dân đang cần sự giúp đỡ", chị Tiên vui vẻ nói.

Chủ công ty Cường Tiên cho biết, bồn khối lượng lớn xe tải chỉ chở được 3 cái, loại trung thì 4 cái… Xe của nhà hảo tâm này vừa về thì xe khác đến.

Người dân xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An đón nhận thùng nước do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Thiên Long

"Mình nghĩ đúng là tấm lòng của người miền Tây, chỉ đọc thông tin thôi có quen biết chi đâu mà họ sốt sắng lao mình vào công việc xã hội, tất cả đều bỏ ngang làm ăn và còn phải tốn tiền xăng, xe nữa chứ. Thấy vậy tôi cũng muốn đồng hành cùng với những cá nhân này", chị Tiên bộc bạch.

Ban đầu một số người mượn bồn đã đặt cọc 100% giá trị bồn, sau khi hoàn trả bồn sẽ nhận lại tiền. Những ngày gần đây công ty chấp nhận cho mượn khỏi cần đặt cọc dù đó là người lạ, vì "những người này cũng đang đi làm từ thiện".

Đoàn xe tải tiếp tục chở nước về huyện Cần Giuộc, Long An. Ảnh: Thiên Long

Đoạn đường nhóm mạnh thường quân thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng chở nước về vùng hạ huyện Cần Giuộc gần 150 cây số. Quãng đường dài, trời nóng nắng gay gắt song với họ, giúp đỡ người dân là việc cần nên làm dù tốn nhiều công sức.

Anh Nguyễn Thanh Hải (46 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) cùng các bạn đường xa đã đi nhiều chuyến về nơi "khát nước" cùng nhiều đoàn của các huyện, tỉnh lân cận giúp dân. Anh Hải cảm thấy ấm lòng khi được chia sẻ với người dân đang ngày đêm thiếu nước sử dụng.

Đại diện UBND xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc cho biết, nhiều ngày nay người dân địa phương được các nhà hảo tâm giúp đỡ nước sạch, nước đóng chai. Việc làm của các nhóm thiện nguyện Nguyễn Duy Khương (41 tuổi), Trưởng nhóm Bạn hữu đường xa TP. Tân An; anh Trương Thanh Tùng, Trưởng nhóm Bạn hữu đường xa huyện Châu Thành (Long An); Nhóm team R.H, tỉnh Long An, cùng sự đóng góp của Công ty Cường Tiên thật đáng trân trọng.