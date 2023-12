Long An: Dân hai xã vùng hạ huyện Cần Đước kêu trời do thiếu nước sạch sử dụng thời điểm cuối năm Long An: Dân hai xã vùng hạ huyện Cần Đước kêu trời do thiếu nước sạch sử dụng, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng

Gần 4.000 hộ dân ở 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước (Long An) than thở không có nước sạch để sử dụng trong nhiều ngày gần đây.