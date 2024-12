Chủ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam khoác áo CLB "giàu" nhất Indonesia, nhận lương "khủng"?

Chủ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy khoác áo CLB "giàu" nhất Indonesia, nhận lương "khủng"?

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã sớm kết thúc hành trình của mình tại CLB bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ - Kuzeyboru. Theo đó, vào ngày 13/11 vừa qua, sau khi toàn đội trở về từ Croatia bằng chiến thắng 3-0 trước Dinamo Zagreb ở CEV Cup 2024, CLB Kuzeyboru đã đưa ra thông báo chính thức về tương lai của chủ công cao 1m93 của Việt Nam.

Trên trang thông tin chính thức của đội, CLB Kuzeyboru viết: "Cảm ơn Trần Thị Thanh Thúy. Chúng tôi đã thống nhất chia tay với cầu thủ người Việt Nam. Từ ngày gia nhập đội bóng, 4T (biệt danh của Thanh Thúy) đã để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng đồng đội và người hâm mộ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 4T vì những kỷ niệm tuyệt vời đó".

CLB Kuzeyboru thông báo chia tay chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Được biết, lý do CLB Kuzeyboru thanh lý sớm hợp đồng với Thanh Thúy trước là do chủ công người Long An này vẫn còn đang gặp chấn thương, ảnh hưởng lớn với chất lượng chuyên môn cũng như phong độ, không đáp ứng được yêu cầu của đội bóng.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Trần Thị Thanh Thuý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 10 tháng cùng mức lương đáng mơ ước là 250.000 USD (hơn 6,2 tỷ đồng) với CLB Kuzeyboru. Tuy nhiên, cô ra sân cực kỳ ít và hầu như chưa để lại quá nhiều ấn tượng ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Do bị thanh lý hợp đồng sớm, nên nhiều khả năng Trần Thị Thanh Thúy sẽ được đền bù một khoản kha khá, tuỳ vào cuộc thương thảo giữa hai bên. Tối thiểu sẽ là khoảng 1 tháng lương, khoảng 620 triệu đồng, còn tối đa sẽ là 5 tháng lương như hợp đồng đã ký kết trước đó, tức vào khoảng 4 tỷ đồng.

Trần Thị Thanh Thúy vẫn đang tập trung hồi phục chấn thương.

Ngay khi rời CLB Kuzeyboru, Thanh Thuý đã trở về Việt Nam và tới Lào Cao để cổ vũ các đồng đội tại VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024. Đây là giải đấu mà đội bóng xứ Long An đã xuất sắc lên ngôi vô địch.

Được biết, nguyện vọng của Thanh Thúy là tiếp tục được xuất ngoại thi đấu, nâng cao trình độ chứ chưa muốn trở về khoác áo đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An thi đấu trong nước.

Thanh Thúy đã hồi phục chấn thương, sẵn sàng trở lại châu Âu thi đấu vào đầu năm 2025.

Với nguyện vọng kể trên, mới đây lãnh đạo của VTV Bình Điền Long An đã đồng ý để Thanh Thúy sang Indonesia đầu quân cho CLB Gresik Petrokimia Pupuk.

Theo đó, Thanh Thúy đã ký bản hợp đồng thi đấu với thời gian 1 mùa giải. Hiện giá trị của thương vụ này vẫn đang được giữ kín, nhưng mức lương của chủ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam được cho là "không có đối thủ". Đội bóng mới của Thanh Thúy hiện tại có đến 5 chủ công gồm Mediol Stiovany Yoku, Putri Nur Hidayanti Agustin, Ibovna Talita, Shafina Ayu Larasati, Naftalya Katuuk.

Tuy nhiên, đây đều là những VĐV có chiều cao khiêm tốn. Cầu thủ hiện đang có chiều cao tốt nhất đội trước khi Thanh Thúy gia nhập là phụ công Amelia Dwisari (1m84). Vì vậy, giới chuyên môn nhận định với đẳng cấp của mình, Thanh Thúy sẽ không khó có được một suất thi đấu chính thức. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng ban lãnh đạo của Gresik Petrokimia Pupuk kỳ vọng Thanh Thúy sẽ giúp đội nhà cải thiện vị trí.

Thanh Thúy sở hữu chiều cao cũng như kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất ở đội bóng mới.

Ở giải vô địch quốc gia Indonesia 2024 kết thúc hồi cuối tháng 7, Gresik Petrokimia Pupuk chỉ xếp vị trí thứ 6/7 đội tranh tài, chỉ có được 2 chiến thắng, thua 10 trận sau tổng số 12 trận đấu.

Thanh Thúy cũng chính là ngoại binh duy nhất của đội. Gresik Petrokimia Pupuk sở hữu lực lượng trẻ, hầu hết là các VĐV sinh từ năm 2000 trở đi. Nữ VĐV sinh năm 1997 của Việt Nam sẽ là VĐV lớn tuổi nhất đội, cùng với libero Ayu Salsabila. Ngoài ra, Thanh Thúy cũng là cái tên duy nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện tại thi đấu ở nước ngoài.