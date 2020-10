Chủ đầu tư dự án The Arena chia sẻ thông tin về pháp lý và tiến độ dự án

Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh vừa có một số chia sẻ, làm rõ về một số vấn đề pháp lý và tiến độ dự án The Arena (Cam Ranh, Khánh Hoà).

Đầu tiên, về vấn đề pháp lý dự án, chủ đầu tư khẳng định, dự án The Arena đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. Để triển khai dự án Cấp I như dự án The Arena, việc thường xuyên điều chỉnh và bổ sung các thủ tục pháp lý cho phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương là việc thông thường và cần thiết. Đại diện Công ty Trần Thái Cam Ranh cho biết sẵn sàng làm việc với các cơ quan truyền thông để cung cấp thông tin khi có đề nghị.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, đơn vị này luôn minh bạch và nỗ lực tạo dựng niềm tin vững chắc với Khách hàng trong quá trình triển khai Dự án. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình kinh tế khó khăn nói chung bởi dịch bệnh Covid gây ra ảnh hưởng lớn tới khả năng tài chính của một số khách hàng, chính vì vậy, các khách hàng này đã liên hệ chủ đầu tư yêu cầu thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền cho khách.

Căn cứ Điều 13 tại Hợp đồng mua bán căn hộ đã ký kết giữa Công ty Trần Thái Cam Ranh và Khách hàng, việc chấm dứt và thanh lý hợp đồng được thực hiện sau khi chủ đầu tư bán thành công Căn hộ cho khách hàng mới thì sẽ hoàn trả lại số tiền mà Bên Mua đã thanh toán theo hợp đồng (không tính lãi) sau khi trừ đi các khoản đã nêu rõ trong hợp đồng.

"Do đó, chúng tôi đang thực hiện đúng theo quy định Hợp đồng mua bán đã ký kết giữa hai bên. Hơn nữa, với vai trò là chủ đầu tư, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đưa dự án về đích đúng tiến độ. Mặc dù dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng rất lớn đến nguồn tài chính của chúng tôi do nhiều khách hàng cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và không nộp tiền đúng tiến độ đã cam kết. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực hết sức huy động vốn bằng tất cả các nguồn lực nội tại, cũng như làm việc với ngân hàng MSB để tài trợ vốn cho chính chủ đầu tư để hoàn thành dự án bàn giao cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Về tiến độ bàn giao dự án, theo chủ đầu tư, dịch bệnh Covid19 xảy ra vào tháng 01/2020, các chính sách hạn chế đi lại theo chỉ thị 16 của Thủ tướng khiến việc huy động nhân công, ký hợp đồng mua vật tư vật liệu của các nhà thầu tại các Quốc gia đang có dịch bệnh, nhà thầu phải chuyển hướng thay đổi các vật tư, vật liệu tương đương hoặc đặt hàng tại các Quốc gia mà hàng hóa có thể thông thương, quá trình đàm phán, thay đổi, chờ đợi lựa chọn vật tư, vật liệu và vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn dịch bệnh lần thứ 1 tại Việt Nam gần như rất khó khăn, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Chủ đầu tư đã ban hành Thông báo do ảnh hưởng của dịch Covid-19, về việc gia hạn thời gian bàn giao căn hộ theo đúng quy định của pháp luật và hợp đồng mua bán đã ký kết.

"Chúng tôi cũng đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh gây ra và tập trung triển khai công trình, tăng ca tối đa thời gian thi công để bảo đảm tiến độ chung của dự án, bảo vệ quyền lợi của đại đa số khách hàng đã đồng hành cùng dự án", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh, mục tiêu lớn nhất của chủ đầu tư là đưa dự án về đích thành công, bàn giao căn hộ đúng tiến độ và sớm đưa vào vận hành để đảm bảo quyền lợi lâu dài của các khách hàng.

"Tất cả các thắc mắc khiếu nại của các chủ sở hữu đều được chủ đầu tư tiếp nhận và xử lý, trường hợp không thể đàm phán, hòa giải được thì chúng tôi sẵn sàng tuân thủ các quy định và quy trình theo nguyên tắc giải quyết các tranh chấp dân sự tại cơ quan có thẩm quyền và/hoặc giải quyết tại tòa án như đã quy định tại Hợp đồng mua bán", vị này nói.

Về thiết kế căn hộ, theo đại diện chủ đầu tư, dự án Arena đã được một tổ chức uy tín của Tập Đoàn Absolute Hotel Services ("AHS") tư vấn và xác nhận đủ tiêu chuẩn để gia nhập thương hiệu khách sạn Skye by Travelodge – Thương hiệu khách sạn tương đương với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Mercure Hotel, Novotel Hotels. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của dự án The Arena, tạo thuận lợi cho công tác vận hành, khai thác kinh doanh căn hộ Arena trong tương lai.

Chủ đầu tư đã gửi Thông báo số 48/2020 đến tất cả các khách hàng về thiết kế căn hộ theo tiêu chuẩn trên và nhận được đại đa số khách hàng ủng hộ, chỉ có khoảng 3,5% khách hàng có ý kiến không đồng thuận.

"Đối với số lượng khách hàng này chúng tôi đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến và đáp ứng yêu cầu của khách hàng", đại diện Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh nhấn mạnh.

Về thời gian sử dụng căn hộ, Luật Đất đai 2013, Khoản 3, Điều 126 nêu rõ: "Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm. … Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này".

Theo văn bản số 755/HĐXD-QLDA do Cục Quản lý Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng ban hành ngày 23/11/2018 về việc Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế cơ sở của Dự án The Arena, Dự Án Arena được cấp loại công trình là Công trình dân dụng cấp I. Như vậy, theo bộ quy chuẩn xây dựng QCVN 03:2012/BXD đối với dự án The Arena công trình dân dụng cấp I sẽ có niên hạn sử dụng trên 100 năm. Đây là điểm ưu việt của dự án được cấp phép gia hạn sử dụng đất tối đa theo quy định pháp luật.

"Chúng tôi luôn trân quý các khách hàng đã gắn bó và lựa chọn dự án The Arena để đầu tư. Chủ đầu tư luôn cố gắng để đảm bảo quyền và lợi ích của quý khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng dự án", đại diện Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh nhấn mạnh.